Deniz Ulaşımında Kış Tarifesi Başlıyor: Biletler Yarı Yarıya Ucuzladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 8 Eylül Pazartesi günü itibarıyla deniz ulaşımında kış tarifesine geçileceğini duyurdu. Yeni düzenlemeyle hem sefer sayıları artırılacak hem de bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim uygulanacak. Buna göre tam bilet 16 TL, indirimli 12 TL ve abonman bileti ise 8 TL’den satışa sunulacak.

YOĞUN HATLARDA EK SEFERLER

Ulaşımda vatandaşların konforunu artırmayı hedefleyen belediye, özellikle yoğun kullanılan Karamürsel, Gölcük, Değirmendere ve İzmit hattında seferleri sıklaştırdı. Böylece hem ulaşımın daha hızlı ve rahat hale getirilmesi hem de D-130 Karayolu’ndaki trafik yükünün azaltılması amaçlanıyor.

ÜCRETLER YARIYA DÜŞTÜ

Başiskele Kavşağı Koridor Projesi’yle entegre edilen yeni uygulama, deniz ulaşımını hem ekonomik hem de erişilebilir bir seçenek haline getirdi. Yüzde 50’lik indirim sonrası tam bilet 16 TL, indirimli 12 TL, abonman ise 8 TL oldu.

TOPLU TAŞIMAYA ENTEGRASYON

Uygulamayla birlikte “Park Et, Devam” sistemi de devreye giriyor. Vatandaşların araçlarını belediyenin otoparklarına bırakıp vapur seferlerinden yararlanması sağlanacak. Bu sayede hem bireysel araç kullanımının azaltılması hem de çevre dostu toplu taşımaya yönelimin artması hedefleniyor.

Kaynak: İHA