Galeriden Çıkar Çıkmaz Motor Arızası Veren Modeller Belli Oldu

Motor bir aracın kalbi sayılırken, şanzıman da adeta beynini temsil ediyor. Otomatik vitesli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte konforlu sürüş imkânı artsa da, çift kavramalı (DSG, PowerShift) ve sürekli değişken oranlı (CVT) şanzımanlar başta olmak üzere bazı sistemlerde ciddi kronik sorunlar öne çıkıyor.

KRONİK ŞANZIMAN SORUNU EN ÇOK GÖRÜLEN MODELLER

Kullanıcı şikayetleri ve raporlara göre en çok sorun yaşanan markalar şöyle sıralanıyor:

Volkswagen Grubu (Golf, Polo, Passat, Skoda, Seat): DQ200 DSG şanzıman, özellikle 2008-2014 arası üretilenlerde vuruntu, titreme ve mekatronik arızalarıyla biliniyor.

Ford Focus ve Fiesta: PowerShift şanzıman, özellikle dur-kalk trafikte debriyaj aşınması ve vuruntu şikayetleriyle gündeme geliyor.

Nissan Juke, Qashqai, Altima: Eski nesil CVT şanzımanlarda kaydırma, güç kaybı ve erken arızalar öne çıkıyor.

Fiat Egea: TCT şanzımanlarda titreşim ve mekatronik problemleri yaşanabiliyor.

Honda Civic ve Jazz: Bazı eski CVT modellerinde düşük kilometrede bile performans düşüşü rapor ediliyor.

Renault Clio ve Dacia Duster: EDC şanzımanlar, yoğun trafikte aşırı ısınma ve kavrama sorunlarıyla biliniyor.

Hyundai ve Kia (ilk nesil DCT): Düşük hızlarda sarsıntılı ve kararsız vites geçişleri dikkat çekiyor.

Mercedes-Benz 7G-Tronic (eski nesil): Vites geçişlerinde gecikme ve vuruntu sorunları bildirildi.

Opel Astra ve Chevrolet Cruze: GM 6T40 otomatik şanzımanlarda kaydırma, vuruntu ve solenoid arızaları yaşanabiliyor.

BMW M3/M4 (eski nesil DCT): Yüksek performans sunmasına rağmen yoğun kullanımda debriyaj ve mekatronik problemleri görülüyor.

SORUNLAR NEDEN BU KADAR ERKEN ÇIKIYOR?

Uzmanlara göre erken şanzıman arızalarının temel sebepleri arasında tasarımsal hassasiyetler, yetersiz soğutma sistemleri, yazılım problemleri ve kullanıcı alışkanlıkları bulunuyor. Özellikle yoğun trafikte kullanılan kuru kavramalı şanzımanlar daha hızlı yıpranıyor. Düzenli bakımın aksatılması da sorunların büyümesine yol açıyor.

