Spor Ayakkabıların Beyaz Tabanları Nasıl Temizlenir?

Beyaz spor ayakkabılar, sadece spor kıyafetlerle değil, günlük giyim ve iş kombinleriyle de popüler bir tercih haline geldi. Ancak zamanla tabanlar kararıp lekeleniyor, ayakkabının şıklığını gölgeliyor. Ev hanımlarının yıllardır uyguladığı basit bir yöntem, pahalı temizlik ürünlerine ihtiyaç duymadan bu sorunu çözmenize yardımcı oluyor.

Spor Ayakkabıların Beyaz Tabanları Nasıl Temizlenir?
Beyaz tabanları eski parlaklığına kavuşturmak için sıradan bir oje çıkarıcı yeterli. Bu ürün, gözenekli kauçuğa yerleşmiş kirleri çözerek tabanı temizliyor ve malzemeye zarar vermiyor.

Temizlik için bir pamuk pedini veya süngeri oje çıkarıcıya batırın, tabanı nazikçe silin. Lekeler inatçıysa hafifçe ovalayın ve birkaç dakika bekleyin. İşlem tamamlandıktan sonra kalıntıları sabunlu suyla durulayın. Gerektiğinde işlemi tekrarlayabilirsiniz.

ESKİ LEKELERLE BAŞ ETMENİN YOLU

Ev hanımları, bu yöntemin yıllarca biriken sararmaları, çimden veya topraktan kalan lekeleri bile çıkardığını belirtiyor. Üstelik çoğu zaman diş macunu veya melamin süngerden daha etkili sonuç veriyor.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, yöntemin yalnızca beyaz kauçuk tabanlar için uygun olduğunu vurguluyor. Deri taban, hassas kumaşlar veya renkli tabanlarda kullanıldığında aseton malzemeye zarar verebilir veya rengini değiştirebilir.

