Velilere Kritik Uyarı! Kırtasiye Alışverişinde O Ürünlerden Uzak Durun

2025-2026 eğitim-öğretim yılına sayılı günler kala kırtasiyelerde yoğunluk artarken, uzmanlardan velilere kritik uyarılar geldi. Çocukların sağlığı için kırtasiye ürünlerinde dikkat edilmesi gereken detaylara işaret edildi.

“CE İŞARETİNE DİKKAT EDİN”

Kırtasiyeci Osman Durdu, piyasada çok sayıda merdiven altı üretim ürün bulunduğunu belirterek, velilerin bu tür ürünlerden uzak durması gerektiğini söyledi. Durdu, “Ucuz olduğu için tercih edilen bu ürünler çocukların ciltleriyle temas ettiğinde sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle markalı ve onaylı ürünlerin alınmasına özen gösterilmeli” dedi.

MERDİVEN ALTI ÜRÜNLER TEHLİKE SAÇIYOR

Sağlık ve güvenlik standartlarına uygun olmayan ürünlerin ciddi riskler taşıdığını dile getiren Durdu, “Her ürünün ambalajında CE belgesi, dünya standartları ve sağlık belgeleri bulunur. Veliler mutlaka bu işaretlere dikkat etmeli. Merdiven altı üretimlerde bu belgeler bulunmadığından risk daha da artıyor” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, kırtasiye alışverişinde velilerin fiyat yerine kaliteye odaklanması gerektiğini belirtiyor. Markalı ürünlerin tercih edilmesinin hem çocukların sağlığını koruyacağı hem de uzun vadede daha güvenli olacağı vurgulanıyor.

Kaynak: İHA