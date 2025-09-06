Küpeyle Uyumadan Önce İki Kez Düşünün

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

New York merkezli Shah Yüz Plastikleri’nin plastik cerrahı Dr. Anil Shah, kulak memelerinin son derece hassas olduğunu belirterek, uyurken küpe takmanın uzun vadede deformasyon ve erken yaşlanma belirtilerine yol açabileceğini söyledi. Dr. Shah, “Ağrı hissediyorsanız veya küpeler kulağınızı çekiyorsa, muhtemelen çok ağır olduklarını gösterir” uyarısında bulundu.

AĞIR KÜPELER KULAK MEMELERİNİ ZORLUYOR

Uzman, büyük ve ağır küpelerin kulak memelerini gererek zamanla şekil bozukluklarına, ciltte ince kıvrımlara ve doku yırtılmalarına neden olabileceğini ifade ediyor. Yan yatarken kulakta bulunan küpe, piercing çevresinde baskı oluşturarak deliğin genişlemesine ve ciltte yeni kırışıklıkların ortaya çıkmasına yol açıyor.

YARA VE SKAR RİSKİ ARTIYOR

Dr. Shah’a göre, küpeyle uyumak ciltte düzensizlikler ve skar dokusu oluşumunu tetikleyebilir. Tekrarlayan sürtünme ve baskı, bağışıklık tepkisini harekete geçirerek keloid oluşumuna da zemin hazırlayabilir. Ayrıca piercing çevresindeki cilt incelip zayıflayarak yırtılmaya karşı daha savunmasız hale gelir. Küpenin giysi veya iç çamaşırına takılması da ek tahriş riski yaratıyor.

BAKTERİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Küplerin bakteri barındırdığına dikkat çeken Dr. Shah, temizlenmeyen aksesuarların enfeksiyon ve tahrişe yol açabileceğini söyledi. Yağ, ter, deri hücreleri ve saç ürünleri küpelerde birikir ve bu da bakterilerin üremesi için ideal ortam yaratır. Bu nedenle küpelerin düzenli temizliği büyük önem taşıyor.

GECE İÇİN NASIL ÖNLEM ALINMALI?

Cerrah, yatmadan önce küpelerin çıkarılmasını ve kulak memelerinin temizlenmesini öneriyor. “Piercingleriniz gece boyunca ‘nefes almalı’” diyen Dr. Shah, gece boyunca takılması gerekiyorsa 14 ayar altın, cerrahi çelik veya titanyumdan yapılmış, küçük ve pürüzsüz küpeleri tercih etmenin en güvenli seçenek olduğunu belirtiyor. Bu tür küpeler kulakta tahrişe neden olmuyor ve gereksiz basınç oluşturmayı önlüyor.

Kaynak: Haber Merkezi