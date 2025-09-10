Türkiye’nin Üç Büyük Şirketi de İflas Etti: İnşaat ve Mobilya Sektöründe Büyük Sarsıntı

Türkiye ekonomisindeki sıkıntılar, farklı sektörlerde faaliyet gösteren üç önemli şirketin daha iflasıyla sonuçlandı. İstanbul, Ankara ve Konya’daki firmalar için mahkemelerden peş peşe iflas kararları çıktı.

Üç farklı şehirde faaliyet gösteren şirketlerin aynı dönemde iflas etmesi, ekonomik krizin reel sektöre yansımasını gözler önüne serdi. İnşaat ve mobilya gibi kritik sektörlerdeki iflaslar, artan maliyetler, finansmana erişimdeki zorluklar ve piyasalardaki belirsizliklerin işletmeler üzerindeki baskısını bir kez daha ortaya koydu.

AK SAV İNŞAAT HAFRİYAT'A İFLAS KARARI

Yaklaşık 15 yıldır inşaat ve hafriyat alanında faaliyet gösteren Ak Sav İnşaat Hafriyat, Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararıyla iflas etti. Konkordato talebi reddedilen şirket için verilen kesin mühlet kaldırıldı. 2 Eylül 2025 tarihli kararla birlikte firmanın tasfiye süreci resmen başladı.

ANKARA'DA PORTEX GRUP İNŞAAT BATTI

Başkentte faaliyet yürüten Portex Grup İnşaat da mahkeme kararıyla iflas eden şirketler arasına katıldı. Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 4 Eylül 2025’te verdiği kararla konkordato talebini reddetti ve tüm koruma tedbirlerini kaldırarak şirketin iflasına hükmetti. Bu süreçte alacaklıların haklarını artık iflas masası üzerinden takip edebileceği açıklandı.

KONYA'NIN ZENİO MOBİLYA FİRMASI DA İFLAS ETTİ

Mobilya sektöründe tanınan markalardan Zenio Mobilya da iflas eden şirketler arasına girdi. Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin aldığı kararla konkordato talebi reddedildi, geçici mühlet ve koruma tedbirleri kaldırıldı. Şirketin iflas işlemlerini yürütmek üzere Konya 1. İcra Müdürlüğü bünyesinde iflas masası oluşturuldu ve alacaklıların başvuruları alınmaya başlandı.

ALACAKLILAR İÇİN YENİ SÜREÇ

Mahkemelerin aldığı kararların ardından konkordato süreçleri sona ererken, alacaklılar için resmi süreç başladı. İlgili iflas masaları üzerinden taleplerin takip edileceği belirtildi.

