Haftanın Son Gününde Dolar ve Euro Ne Kadar Oldu? İşte 3 Ekim Döviz Kurları

Yatırımcılar ve vatandaşların yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, Dolar ve Euro bugün kaç TL oldu? İşte 3 Ekim 2025 Cuma günü güncel döviz kurları...

Son Güncelleme:
Haftanın Son Gününde Dolar ve Euro Ne Kadar Oldu? İşte 3 Ekim Döviz Kurları
Ekonomik gelişmelerin yanı sıra küresel piyasalardan gelen haberler de döviz kurları üzerinde etkisini sürdürüyor. Döviz fiyatları yalnızca yatırımcılar için değil, tüketiciler için de kritik öneme sahip. Kurda yaşanan her hareketlilik, iç piyasadaki ürün ve hizmet fiyatlarına doğrudan yansıyor. Vatandaşlar "1 Dolar kaç TL oldu?" ve "Euro ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. İşte 3 Ekim 2025 Cuma günü güncel döviz kurları...

Haftanın son işlem gününde dolar kuru 41,6724 TL seviyesine çıkarak yatırımcıların odağına yerleşti. Euro ise güne 48,9161 TL’den başladı.

