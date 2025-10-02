Türkiye ile BAE Arasında Swap Anlaşması İmzalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ekonomik bağlar, yeni bir anlaşmayla daha da pekişiyor. 2 Ekim 2025 tarihinde imzalanan protokol kapsamında, TCMB ile BAEMB arasında 198 milyar Türk Lirası (TRY) ve 18 milyar UAE Dirhamı (AED) nominal değerli ikili para swapı gerçekleştirildi. Bu hamle, finansal piyasalara yerel para likiditesi sağlayarak sınır ötesi finansal ve ticari işlemleri kolaylaştırmayı, dolayısıyla ikili ticareti artırmayı hedefliyor.

İKİ ÖNEMLİ MUTABAKAT DAHA

Anlaşmaya ek olarak iki önemli Mutabakat Zaptı (MoU) da imzalandı. Birinci MoU, TRY ve AED'nin sınır ötesi ödemelerde kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, döviz piyasalarının geliştirilmesi, ticaret ve dış ödemelerin kolaylaştırılması, yatırımların artırılması ile ekonomik büyüme ve finansal istikrarın hızlandırılması ön görülüyor. Mevcut ve sermaye hesaplarındaki tüm işlemler için yerel para swap mekanizması kurulması ve bilgi ile deneyim paylaşımının derinleştirilmesi de planlar arasında. İkinci MoU ise sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırmaya, yerel ödeme kartlarının kullanımını desteklemeye ve merkez bankası dijital para platformlarında uzmanlık paylaşımına odaklanıyor. Bu çerçevede, Türkiye'nin FAST Sistemi ile BAE'nin Aani anlık ödeme platformunun entegrasyonuyla sınır ötesi finansal işlemlerin verimliliği artırılacak; elektronik sistemler ve altyapı bağlantıları da operasyonel etkinliği güçlendirecek.

FATİH KARAHAN: FİNANSAL ÇIKARLARA HİZMET EDECEK

TCMB Başkanı Prof. Dr. Fatih Karahan, anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu anlaşma, her iki tarafın da finansal iş birliğini ilerletme ve yerel para birimlerini kullanarak ikili ticareti geliştirme konusundaki taahhüdünü yansıtıyor. Daha kapsamlı ekonomik ilişkiler kurmayı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemeyi amaçlıyoruz. İki ülke paydaşları arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini kolaylaştırmak için yeni fırsatlar sunuyor. Ödemeler ve finansal teknolojide, yapay zeka gibi ileri teknolojilerin benimsenmesi dahil uzmanlık ve deneyim paylaşımını hızlandırmayı dört gözle bekliyoruz; bu da her iki ülkenin ekonomik ve finansal çıkarlarına hizmet edecek” dedi.

'DÖVİZ PİYASALARININ GELİŞMESİNE KATKI'

BAEMB Başkanı Khaled Mohamed Balama ise, “Bu anlaşmalar, BAEMB ve TCMB'nin iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirme taahhüdünü, özellikle finans, finansal teknoloji ve sınır ötesi dijital ödemeler alanında yansıtıyor. Sınır ötesi finansal ve ticari işlemlerde yerel para birimlerinin kullanılması, maliyetleri azaltır, işlem sürelerini kısaltır ve her iki para birimi için döviz piyasalarının gelişmesine katkı sağlar; böylece ticaret hacimleri ve finansal transferler artar” ifadelerini kullandı.

