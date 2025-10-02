Faiz Yükü Anaparayı Geçti: 'Her Çocuk Hayata 140 Bin Lira Borçla Başlıyor'

CHP’li Kış, Hazine’nin borç yükü ve bütçedeki faiz artışlarını sert sözlerle eleştirdi. “Her doğan çocuk 140 bin lira borçla hayata başlıyor” diyen Kış, faiz ödemelerinin anaparayı geçtiğini belirtti.

CHP’li Kış, Türkiye ekonomisine ilişkin yazılı bir açıklama yaparak Hazine’nin borç yükü ve faiz giderlerindeki artışı eleştirdi. Kış’ın verdiği bilgilere göre bütçeden yapılan faiz ödemeleri yılın ilk sekiz ayında yüzde 86,6 artışla 1 trilyon 425 milyar liraya çıktı. Hazine’nin borç stokunun Ağustos 2025 itibarıyla 12 trilyon 477 milyar liraya ulaştığını belirten Kış, Orta Vadeli Program’da 2025 sonu için 2,1 trilyon liralık faiz yükü öngörüldüğünü hatırlattı.

'HER ÇOCUK HAYATA BORÇLA BAŞLIYOR'

Türkiye nüfusunun yaklaşık 89 milyon olduğunu anımsatan Kış, “Bugün Türkiye’de doğan her çocuk, daha gözünü açar açmaz 140 bin lira borçla hayata başlıyor. Borç stokunun faiz yükü ise anaparayı geçti, 9,6 trilyon liraya dayandı. Dolar kuru her bir lira arttığında 127 milyar lira ek yük biniyor” dedi.

Kış, iktidarın “sorumsuz politikaları” nedeniyle Hazine’nin yalnızca sekiz ayda 2 trilyon lirayı aşkın borçlandığını, bunun da yüzde 40’ın üzerinde faizle alındığını söyledi. Bütçede en düşük artışın personel giderlerinde yaşandığını, buna karşın faiz ödemelerinin neredeyse ikiye katlandığını kaydeden Kış, “İktidar öğretmenden, hemşireden, memurdan kısmayı marifet sanıyor. Ama sarayın şatafatından, yandaşların garantili projelerinden tek kuruş eksiltmiyor. Faizciye, müteahhide var; halka, emekçiye yok” ifadelerini kullandı.

Özelleştirmeleri de gündeme getiren Kış, 2025’teki 1,6 milyar dolarlık satışları hatırlatarak, “Cumhuriyetin fabrikalarını, limanlarını, santrallerini satıp günü kurtarmaya çalışıyorlar. Devleti emlak ofisine çevirdiler” dedi.

'EMEKLİLER AÇLIK SINIRININ ALTINDA'

Kış, emeklilerin açlık sınırının altında yaşadığını, asgari ücretlinin pazara çıkamaz hale geldiğini, gençlerin ise işsizlik nedeniyle yurtdışına yöneldiğini belirtti. “Bu düzenin adı tek adam rejimidir. Halktan toplanan vergiler eğitim, sağlık, üretim için değil; sarayın masrafları ve uluslararası faiz lobileri için harcanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu düzeni değiştirmekte kararlıdır” diye konuştu.

