Darphane Harekete Geçti: Galatasaray İçin Para Basılıyor

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Galatasaray, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu da zirvede tamamlayarak üst üste 3, toplamda 25. kez şampiyonluğa ulaştı. Beşinci yıldızı takmaya hak kazanan sarı-kırmızılılar yeni formalarını satışa çıkarırken, coşkuyla kutlanan şampiyonluk için şimdi de bir hatıra parası basılacağı öğrenildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğuna özel hatıra parası çıkarmak için çalışmalara başladı.

BİR YÜZÜNDE ASLAN BİR YÜZÜNDE BEŞ YILDIZ

Sanatçı Birsen Kendirci'nin tasarladığı hatıra parası, 925 ayar gümüşten üretiliyor. Beş bin adet basılacak para, 38,61 milimetre çapında ve 31,10 gram ağırlığında olacak. Yüksek koleksiyon değeri taşıyacak hatıra parası 2 bin 250 liradan satışa çıkacak. Bir yüzünde kükreyen aslan figürü etrafında Galatasaray yazan parada 25. şampiyonluk vurgusu yapıldı. Paranın diğer yüzünde ise 5 yıldızlı Galatasaray logosu yer aldı.

Darphane Dairesi Başkanı Şenol Yıldız, yüksek koleksiyon değerine sahip bir para bastıklarını söyledi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kısa sürede hatıra parasını hayata geçirdiklerini anlatan Yıldız, "Galatasaray, 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı aldı. Aynı zamanda 2025 yılındayız. Tüm 5'leri sıralayarak kazandığı bir şampiyonluk oldu. Biz de 5 yıldız, 2025 ve 25. şampiyonluğu dikkate alarak güzel bir tasarımla Galatasaray için güzel bir hatıra parası ürettik" diye konuştu.

'YETİŞTİRMEK İÇİN YOĞUN TEMPODA ÇALIŞTIK'

Üretimin arka planında tempolu bir yolculuk olduğunu ifade eden Şenol Yıldız, "Genelde bu tarz süreçler en az 3 ayımızı alır. Ancak sıcağı sıcağına piyasaya bu parayı sunabilmek için oldukça yoğun tempoda arkadaşlarımız gayret etti. Başta Genel Müdürümüz çok kararlı davrandı. Üretimdeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yaklaşık 15 günlük bir sürede tasarımı, hazırlığı, basılması, minelenmesi ve paketlenmesi tamamlanmış oldu. İnşallah uygun bir tarihte de hemen satışa çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Şenol Yıldız, paranın gümüş oluşu ve tasarımıyla ön plana çıktığını söyleyerek, "Genelde 38,61 ebatında para çalışıyoruz. Bunu gümüş okside olarak bastık. Gümüşün madeni olarak bir değeri var. Artı tasarımsal olarak çok güçlü bir yönü var. Onun bir değeri katıldı. Her ikisi de birleşince gerçekten iyi bir koleksiyon değere sahip bir para olacağına inanıyoruz" dedi.

5 bin adet paranın 2 yılda piyasaya sürüleceğini bildiren Yıldız, "Hatıra parası, 5 bin adet olarak planlandı. Sertifikasına da öyle işlendi. Bu 5 bin adet ilk satışa çıktıktan sonra iki yıl içerisinde tamamlanıyor. İlk etapta 2 bine yakın para piyasaya sunulacak. Bunun da yüzde 30'luk bölümü elektronik mağaza üzerinden satılacak. Diğer kısmı da Beşiktaş'taki mağazamızdan satışa çıkacak" bilgisini paylaştı.

TASARIMCI: GALATASARAYLIYIM, GURUR DUYDUM

Hatıra parayı tasarlayan sanatçı Birsen Kendirci ise Galatasaray taraftarı olduğunu belirterek, şampiyonluk coşkusunu hissederek çalıştığını anlattı. Tasarımı özenle yaptığını ifade eden sanatçı, "Taraftarlığın da artısını yaşadım. O ihtişamlı şampiyonluk duygusunu hissettim. Yaşadığım mutluluk tasarımla birleşti. Bunun da artısını yaşadığımı düşünüyorum. Benim için gurur verici bir olay. Yaşadığımız 25. şampiyonluk ve alınan 5. yıldızla ilgili böyle bir çalışmayı yapmak benim için mutluluk verici. Biraz acil oldu ama en iyisini yapmak adına çalışan personelden ziyade bir taraftar gibi düşündüm" dedi.

Kaynak: AA