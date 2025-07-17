Meteoroloji İl İl Uyardı: Sağanak ve Sıcak Alarmı! Termometreler 40 Dereceye Çıkacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Türkiye'nin kuzeydoğu, iç ve güney kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle Ege'nin doğusu, Akdeniz’in iç bölgeleri, İç Anadolu’nun kuzeybatı ve güneyi, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hâkim olacak.

Sıcaklıklar, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Rüzgar, kuzeyli yönlerden esecek, güney ve doğu bölgelerde ise güneyden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Güncel meteorolojik bir uyarı bulunmuyor.

Bölgelere göre hava durumu şöyle:

Marmara: Açık ve az bulutlu. Trakya’da zamanla bulutluluk artabilir. İstanbul 34°C, Edirne 37°C.

Ege: İç kesimlerde yerel sağanak geçişleri olabilir. İzmir 35°C, Denizli 38°C.

Akdeniz: İç kesimlerde sağanak yağış bekleniyor. Antalya 31°C, Adana 37°C.

İç Anadolu: Özellikle güney ve kuzeybatıda yerel yağışlar var. Ankara 35°C, Konya 34°C.

Batı Karadeniz: Az bulutlu bir gün bekleniyor. Zonguldak 28°C, Bolu 32°C.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda yerel yağış geçişleri olabilir. Trabzon 28°C, Artvin 27°C.

Doğu Anadolu: Kuzey ve batıda sağanak yağışlar etkili olabilir. Erzurum 29°C, Malatya 38°C.

Güneydoğu Anadolu: Batı kesimlerde yerel sağanak geçişleri görülebilir. Diyarbakır 40°C, Gaziantep 37°C.

Kaynak: Haber Merkezi