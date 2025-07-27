Sıcaktan Kavrulan İstanbul'a Serinleten Müjde! Sağanak Yağış Geliyor

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kavrulan İstanbul'da çarşamba ve cuma günleri sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Sıcaktan Kavrulan İstanbul'a Serinleten Müjde! Sağanak Yağış Geliyor
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Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümü adeta kavruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul’un da aralarında olduğu birçok kent için müjdeli haberi verdi.

Mayıstan bu yana sağanak yağışın görülmediği İstanbul’da vatandaşlar yağmura hasret kalırken, Meteoroloji’den önümüzdeki hafta için flaş bir açıklama geldi.

ÇARŞAMBA VE CUMAYA DİKKAT

Meteoroloji’den gelen bilgilere göre, önümüzdeki hafta çarşamba ve cuma günlerinde İstanbul’da sağanak yağış beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, yurdun iç kesimlerinde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artacağı öngörülürken, ülke genelinde mevsim normallerinde seyredeceği kaydedildi.

Çarşamba günü Marmara’da Edirne, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli’de Gökgürültülü sağanak yağışın beklendiği bildirildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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