Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron Arasında Kritik 'Gazze' Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Gazze'deki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alınırken, Erdoğan Macron'u Filistin'i devlet olarak tanıma kararı dolayısıyla tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron Arasında Kritik 'Gazze' Görüşmesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın, Macron'la yaptığı görüşmede, Gazze'deki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Gazze'deki insani durumun ağırlaştığını, bir an önce acil çözüm için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM' VURGUSU

İsrail ile Filistin arasındaki ihtilafın sona ermesi gerektiğini kaydeden Erdoğan, bölgede kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle tebrik etti.

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Kaynak: AA

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