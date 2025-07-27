Gürer Niğde'de Vatandaşların Sorunlarını Dinledi

CHP'li Gürer, Niğde'nin köylerinde vatandaşların dertlerini dinledi. Emekliler ve çiftçiler Gürer'e sorunlarından dert yandı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Gürer Niğde'de Vatandaşların Sorunlarını Dinledi
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CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, Altınhisar ilçesindeki kasaba ve köylerde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

Gürer, emekli ve çiftçilerin dertlerini dinleyerek CHP’nin çözüm önerilerini anlattı. Emekli vatandaşlar maaş yetersizliği nedeniyle köyün dışına çıkmakta dahi zorlanırken, çiftçilerin de zararına ekim yaptıkları için büyük bir krizin içine girdiğini anlatan Gürer, “Hasat başlayan ürün için bölgede ya tüccar sınırlı alım yapıyor. Ya hiç gelmemiş. Başta patates, karpuz, kavun tarlalarda sergen.İktidar sorunları seyrediyor. Vatandaşta para yok. Borç çok. Her sorunun çözümü de var. Önemli olan soruna nasıl ve nerden baktığınız. Girdi maliyeti ve makul kar ile her ürün için kamu devreye girerek üretenin zarar etmemesi sağlanabilir” dedi.

Keçikale kasabası ile bazı köylerde tapu sorununun olduğuna dikkat çeken Gürer, “Farklı kişilere sahibi olmadığı araziler yazılmış ve mülk sahibi başka eken diken başka olarak yıllardır süreç devam etmiş.Arazi değer bulunca tapuda mülküne bakan kişi arazi başkası üzerine kayıtlı olduğunu öğrenince olayın farkına varmış,itiraz süresi ve zaman geçmiş. Talepleri tapu kadastro yeniden bölge tespit yapması.Bazı köy kasabalarda da benzer durumlar yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

Gürer, Ulukışla köyünde de maden sorunu olduğunu vurgulayarak, köyde maden işletmesi ile ortaya çıkan toz sorunun köy halkının tepkisine neden olduğunu belirtti.

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