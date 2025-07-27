Muharrem İnce Bakan Uraloğlu'nu Hedef Aldı! Bakın Gerçek Ne Çıktı?

2021'de istifa ettiği CHP'ye, CHP lideri Özel'in davetiyle yeniden katılan Muharrem İnce, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Bursa’da yürüyüş yaparken çektiği videoya tepki gösterdi. Bursa’da yangınlar sürerken çekildiği düşünülen videonun, yangın başlamadan önce çekildiği ve Bakan Uraloğlu'nun yangın sahasında Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve CHP'li Bursa Belediyesi’nin itfaiye daire başkanı ile birlikte çalışmaları koordine ettiği öğrenildi.

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Yakın zamanda Memleket Partisi'ndeki görevini bırakıp Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılan Muharrem İnce’nin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım, gündem oldu. İnce, ursa Uludağ’da sabah yürüyüşü yaparken bir video paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu hedef aldı.

Muharrem İnce Bakan Uraloğlu'nu Hedef Aldı! Bakın Gerçek Ne Çıktı? - Resim : 1

İnce, Türkiye çapında meydana gelen yangınlara dikkat çekerek Uraloğlu'nun yürüyüş yaparken çektiği videoyu paylaşan İnce, videoya "Mahalle yanarken saçını tarayanlarda bugün" notunu düştü.

VİDEO YANGINLAR BAŞLAMADAN ÖNCE ÇEKİLMİŞ

12 saattir yangın çalışmalarının sürdüğü, alevlerin şiddetlendiği Bursa’da yangın zamanı çekildiği düşünülen videoya tepkiler gecikmedi. İnce’nin paylaşımı ile gündem olan videonun perde arkası ise bambaşka çıktı.

Muharrem İnce Bakan Uraloğlu'nu Hedef Aldı! Bakın Gerçek Ne Çıktı? - Resim : 2

ÇALIŞMALARI KOORDİNE ETMİŞ

Videonun, yangın başlamadan önce çekildiği ve Bakan Uraloğlu'nun yangın sahasında Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve CHP'li Bursa Belediyesi’nin itfaiye daire başkanı ile birlikte çalışmaları koordine ettiği öğrenildi.

Bakan Uraloğlu, bazı açılış ve incelemeler için Bursa’ya gittiği, Uludağ'da ormanda yürüyüşe çıktığı bu yürüyüşü ise yangınların çıkışından önce gerçekleştirdiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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