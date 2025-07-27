Muharrem İnce Bakan Uraloğlu'nu Hedef Aldı! Bakın Gerçek Ne Çıktı?

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Yakın zamanda Memleket Partisi'ndeki görevini bırakıp Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılan Muharrem İnce’nin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım, gündem oldu. İnce, ursa Uludağ’da sabah yürüyüşü yaparken bir video paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu hedef aldı.

İnce, Türkiye çapında meydana gelen yangınlara dikkat çekerek Uraloğlu'nun yürüyüş yaparken çektiği videoyu paylaşan İnce, videoya "Mahalle yanarken saçını tarayanlarda bugün" notunu düştü.

Mahalle yanarken saçını tarayanlarda bugün https://t.co/kDFj3RpZL0 — Muharrem İNCE (@vekilince) July 27, 2025

VİDEO YANGINLAR BAŞLAMADAN ÖNCE ÇEKİLMİŞ

12 saattir yangın çalışmalarının sürdüğü, alevlerin şiddetlendiği Bursa’da yangın zamanı çekildiği düşünülen videoya tepkiler gecikmedi. İnce’nin paylaşımı ile gündem olan videonun perde arkası ise bambaşka çıktı.

ÇALIŞMALARI KOORDİNE ETMİŞ

Videonun, yangın başlamadan önce çekildiği ve Bakan Uraloğlu'nun yangın sahasında Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve CHP'li Bursa Belediyesi’nin itfaiye daire başkanı ile birlikte çalışmaları koordine ettiği öğrenildi.

Bakan Uraloğlu, bazı açılış ve incelemeler için Bursa’ya gittiği, Uludağ'da ormanda yürüyüşe çıktığı bu yürüyüşü ise yangınların çıkışından önce gerçekleştirdiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi