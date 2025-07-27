Kabine Yarın Toplanacak! İl İl Gezen Ateş Çemberi Masada

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın saat 15.00’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de bir araya gelecek. Toplantının en önemli gündem maddesini ise son günlerde ülkenin dört bir yanında etkili olan orman yangınları oluşturacak.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yangınlara ilişkin son durumu değerlendireceği toplantıda, sahadaki müdahale çalışmaları ve alınan önlemlerle ilgili kurmaylarından kapsamlı bilgi alması bekleniyor. “Hangi aşamadayız?”, “Ne tür ek tedbirler alınabilir?” gibi kritik soruların yanıtları Kabine’nin en sıcak başlıkları arasında olacak.

ENFLASYON VE FAHİŞ FİYATLAR

Kabine’de ekonomiye dair gelişmeler de masaya yatırılacak. Hükümetin enflasyonla mücadelede attığı adımlar ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı yürütülen denetimlerin sonuçları değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE

Toplantının bir diğer önemli başlığı ise "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda Meclis’te kurulacak yeni komisyon olacak. Siyasi partilerin hafta sonuna kadar komisyona bildireceği üyeler ve bu sürecin yol haritası Kabine’de ele alınacak.

GAZZE

İsrail’in Gazze’de süren saldırılarının ardından aldığı “insani ara” kararı da toplantının dış politika gündeminde yer alacak. Türkiye’nin bölgede yaşanan insani krize yönelik diplomatik adımları ve uluslararası girişimleri değerlendirilecek.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi