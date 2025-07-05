130 Milyar TL Bütçeli Diyanet'ten Yangınlara 'Dualı' Müdahale

Lüks ve yurt dışı seyahatleriyle sık sık gündem olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ülkenin pek çok bölgesinde yangınların sönmesi için dua edileceğini açıkladı. Erbaş, yatsı namazı sonrası tüm camilerde dua edileceğini açıkladı.

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130 Milyar TL Bütçeli Diyanet'ten Yangınlara 'Dualı' Müdahale
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Ülkenin birçok noktasından yükselen alevlere karşı mücadele devam ederken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yangınları gündemine aldı. Yangınlarla mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü’nün neredeyse 3 katı büyüklükte bütçeye sahip olan Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı tüm camilerde yatsı namazından sonra yangın duası yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, x hesabında yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Ülkemizin farklı bölgelerinde bir süredir devam eden ve ciğerlerimizi yakan orman yangınlarının bir an önce sona ermesi için bu akşam yatsı namazı sonrası tüm camilerimizde dualar edeceğiz. Bizler de yapılacak bu dua programına Şırnak Ulu Camii’nde katılacağız inşallah. Tüm kardeşlerimizi camilerimizde yapılacak bu anlamlı duaya davet ediyorum. Yüce Rabbimiz, ülkemizi ve milletimizi bütün afet ve felaketlerden muhafaza eylesin; Yangınların söndürülmesi için canla başla çalışan kardeşlerimize kolaylıklar ihsan eylesin.”

Orman Genel Müdürlüğü’nün yangınla mücadele ekipman ve insan kayanağının yeterli olup olmadığına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı bütçesi 52 milyar lira olarak belirlenirken Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi ise 130 milyar lira oldu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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