Sosyal Medyayı Ayağa Kaldıran Video! İtfaiyeci Makyajına Tepkiler Çığ Gibi: ‘Rezilsiniz’

Bursa, Kahramanmaraş, Karabük, Sakarya, Bilecik… Türkiye’nin dört bir yanında yangın mücadelesi verilirken, bir sosyal medya kullanıcısının çektiği ‘Yangına giden itfaiyeci makyajı’ başlıklı video sosyal medyada tepki topladı.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye son bir haftadır orman yangınlarıyla mücadele ederken, Eskişehir’de 10 kahraman hayatını kaybederken, onlarca ev, ağaç kül olurken, hayvanlar, insanlar hayatını kaybederken sosyal medyada paylaşılan bir video ‘Bu kadar da olmaz’ dedirtti.

Sosyal Medyayı Ayağa Kaldıran Video! İtfaiyeci Makyajına Tepkiler Çığ Gibi: ‘Rezilsiniz’ - Resim : 1

Bir sosyal medya kullanıcısı, yangına giden itfaiyeci makyajı videosu çekti. Genç kızın paylaştığı video binlerce görüntülenme alırken, tepki üstüne tepki yağdı.

Sosyal Medyayı Ayağa Kaldıran Video! İtfaiyeci Makyajına Tepkiler Çığ Gibi: ‘Rezilsiniz’ - Resim : 2

'REZİLSİNİZ'

Alp Kılınç isimli sosyal medya kullanıcısı söz konusu videoya “Gerçekten rezilsiniz. Nasıl aynı çağa denk geldik, hala aklım almıyor. Her gün bir itfaiye görevlisi, ateşler arasında can vererek şehit düşüyor. Binlerce insanın canı yanıyor ve bu durumu mizah malzemesi olarak kullanmaya hiç kimsenin hakkı yok. Daha kötü ne görebiliriz dedikçe, daha kötüsünü görüyoruz. Bu kafaların artık susturulması şart. Ahlaksızlığı “içerik” diye pazarlayan bu çürümüş güruha dur denmezse, yarın mezarlık başında dans ederlerse hiç şaşırmayın” sözleriyle tepki gösterdi.

YORUM YAĞDI

Kısa süre içinde dikkat çeken videoya sosyal medyada “Ahlaksızlık”, “Bunları takip edenlere şaşırıyorum”, “İğrenç”, “Rezilsiniz” gibi yorumlar yapıldı.

Bez Maske, Hortum ve Tişörtle Alevlerin Ortasındalar! Bakanlık Paylaştı, Sosyal Medya Ayağa KalktıBez Maske, Hortum ve Tişörtle Alevlerin Ortasındalar! Bakanlık Paylaştı, Sosyal Medya Ayağa KalktıGüncel

Bursa'da Kabus Gibi Gece! Alevler Şehri Sardı: Tahliyeler BaşladıBursa'da Kabus Gibi Gece! Alevler Şehri Sardı: Tahliyeler BaşladıGüncel

Etiketler
Bursa Yangın
Son Güncelleme:
Astrolog Uyardı: Asla Evlenilmeyecek Erkekler İşte Bu 3 Burçtan Çıkıyor Astrolog Uyardı: Asla Evlenilmeyecek Erkekler İşte Bu 3 Burçtan Çıkıyor
'Yangın Üssü Arazisi Otel Yapımına Açıldı' İddiasına Açıklama 'Yangın Üssü Otel Yapımına Açıldı' İddiasına Açıkalama
Astrologlar Psikolojisi Zırh Gibi Olan Burçları Açıkladı Astrologlar Psikolojisi Zırh Gibi Olan Burçları Açıkladı
Para Sayma Görüntüleri Ortalığı Karıştırmıştı: Diyanet 'Rüşvet' İddiası İçin Harekete Geçti Para Sayma Görüntüleri Ortalığı Karıştırmıştı: Diyanet 'Rüşvet' İddiası İçin Harekete Geçti
ÇOK OKUNANLAR
Bursa Dünden Beri Alev Alev! Köyler Peş Peşe Tahliye Ediliyor Bursa Dünden Beri Alev Alev!
Sektörde Büyük Kriz: Konkordatolar Patladı, Kartlar Yeniden Dağıtılıyor Sektörde Büyük Kriz, Konkordatolar Patladı!
Avcılar'da 5 Katlı Binada Korku Dolu Anlar! Yangından Kaçmak İçin Camdan Atladılar Avcılar'da 5 Katlı Binada Korku Dolu Anlar
Bursa'da Kabus Gibi Gece! Alevler Şehri Sardı: Tahliyeler Başladı Bursa'da Kabus Gibi Gece! Alevler Şehri Sardı: Tahliyeler Başladı
Meteoroloji ve AKOM Peş Peşe Uyardı: İstanbullular Dikkat! Asıl Sıcak Şimdi Geliyor İstanbullular Dikkat! Asıl Sıcak Şimdi Geliyor