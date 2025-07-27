Sosyal Medyayı Ayağa Kaldıran Video! İtfaiyeci Makyajına Tepkiler Çığ Gibi: ‘Rezilsiniz’

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Türkiye son bir haftadır orman yangınlarıyla mücadele ederken, Eskişehir’de 10 kahraman hayatını kaybederken, onlarca ev, ağaç kül olurken, hayvanlar, insanlar hayatını kaybederken sosyal medyada paylaşılan bir video ‘Bu kadar da olmaz’ dedirtti.

Bir sosyal medya kullanıcısı, yangına giden itfaiyeci makyajı videosu çekti. Genç kızın paylaştığı video binlerce görüntülenme alırken, tepki üstüne tepki yağdı.

'REZİLSİNİZ'

Alp Kılınç isimli sosyal medya kullanıcısı söz konusu videoya “Gerçekten rezilsiniz. Nasıl aynı çağa denk geldik, hala aklım almıyor. Her gün bir itfaiye görevlisi, ateşler arasında can vererek şehit düşüyor. Binlerce insanın canı yanıyor ve bu durumu mizah malzemesi olarak kullanmaya hiç kimsenin hakkı yok. Daha kötü ne görebiliriz dedikçe, daha kötüsünü görüyoruz. Bu kafaların artık susturulması şart. Ahlaksızlığı “içerik” diye pazarlayan bu çürümüş güruha dur denmezse, yarın mezarlık başında dans ederlerse hiç şaşırmayın” sözleriyle tepki gösterdi.

YORUM YAĞDI

Kısa süre içinde dikkat çeken videoya sosyal medyada “Ahlaksızlık”, “Bunları takip edenlere şaşırıyorum”, “İğrenç”, “Rezilsiniz” gibi yorumlar yapıldı.