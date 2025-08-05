Sahte Diploma Skandalı... 270 e-İmza Üretilmiş, Çete Lideri Öğrencisini Başkalarının Yerine Sınava Sokmuş

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma, Türkiye’yi sarsan bir sahte diploma ve e-imza skandalını gün yüzüne çıkardı. Kamu kurumlarının yöneticilerinin elektronik imzalarını kopyalayarak sahte diploma, sürücü belgesi ve lise mezuniyet belgesi düzenleyen organize suç şebekesine yönelik iki ayrı iddianame hazırlandı. Çetenin lideri olarak Ziya Kadiroğlu’nun adı öne çıkarken, şüpheli Ayhan Ateş’in ifadeleri skandalın boyutlarını ortaya koydu.

270 SAHTE E-İMZA VE USULSÜZ ATAMALAR

İddianameye göre, çete, TÜRKTRUST ve E-İMZATR gibi elektronik sertifika sağlayıcılarının Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul ofisleri üzerinden sahte kimlik belgeleriyle 270 e-imza üretti. Bu imzalarla Gazi Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) gibi kurumların sistemlerine yetkisiz erişim sağlandı. Çete, 57 sahte üniversite diploması, 108 sahte sürücü belgesi ve 4 sahte lise mezuniyet belgesi düzenledi.

Ayrıca, 2006-2010 yılları arasında “joker eleman” olarak adlandırılan Yakup adlı bir şahsın yabancı dil sınavlarına başkalarının yerine girerek başarılı sonuçlar aldığı ve bu yolla Türkiye genelinde 400’den fazla kişinin akademisyen veya öğretim görevlisi olarak atandığı, birçoğunun doçent ve profesör unvanı taşıdığı iddia edildi.

Ayhan Ateş, ifadesinde Ziya Kadiroğlu’nun çetenin lideri olduğunu, kamu sistemlerine erişimde teknik destek aldığını ve Kadriye Kurtoğlu’nun Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) sınavlarına başkalarının yerine girdiğini belirtti. Ateş, ayrıca Atatürk Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı adına sahte e-imza ile İnşaat Mühendisliği mezuniyet kaydı oluşturulduğunu, bu işlemin Kadiroğlu tarafından intikam amaçlı yapılmış olabileceğini öne sürdü.

OPERASYONLAR VE TUTUKLAMALAR

Soruşturma, bir kamu görevlisinin e-imzasının kopyalandığını fark etmesiyle 2024’te başladı. 7 Ocak 2025’te Ankara merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 126 şüpheli yakalandı, 17’si tutuklandı. 23 Mayıs 2025’te 16 ilde gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonlarda ise 61 şüpheli yakalandı, 20’si tutuklandı. Aranan 10 şüpheli de daha sonra ele geçirildi. Toplam 199 şüpheli hakkında Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Şüphelilere “ÖSYM Kanunu’na muhalefet”, “resmi belgede sahtecilik”, “bilişim sistemine girme” ve “verileri hukuka aykırı ele geçirme” suçlarından 5 ila 50 yıl hapis cezası talep ediliyor.

ZİYA KADİROĞLU’NUN SİCİLİ KABARIK

Çetenin elebaşı olarak gösterilen Ziya Kadiroğlu, daha önce de benzer suçlardan yargılanmış. 1999’dan itibaren 13 kez soruşturmaya konu olan Kadiroğlu, 2010, 2012 ve 2016’da “örgüt lideri” suçlamasıyla karşılaştı. 2016’da 16 kişilik sahte diploma şebekesinin lideri olarak tutuklanıp “suç örgütü kurmak”, “resmi belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından 354 yıl hapis istemiyle yargılandı, ancak beraat etti. 2002 ve 2005’teki davalardan toplam 5 yıl cezaevinde kalan Kadiroğlu, diğer 10 davadan beraat ettiğini belirtti. Düzce Üniversitesi’nde doktora yaptığı ve “Ziya Hoca” olarak bilindiği öğrenilen Kadiroğlu, suçlamaları reddederek, geçmişteki sicili nedeniyle yasa dışı teklifler aldığını ancak bunları kabul etmediğini savundu.

TUZEM AKADEMİ’NİN ROLÜ

Çetenin faaliyetlerini Ankara Ulus’ta lüks bir konakta faaliyet gösteren TUZEM Akademi üzerinden yürüttüğü tespit edildi. Akademi, hosteslik, aile danışmanlığı ve hasta kayıt kabul gibi sertifika programları düzenlerken, arka planda sahte diploma ve belgeler üretti. Akademinin sahibi Zeynep Karacan da tutuklandı. Karacan, başlangıçta çeteyle ilişkisini reddetse de sorguda akademinin sahte belge üretim merkezi olduğunu itiraf etti.

KAMUOYUNDA TEPKİ VE YÖK’TEN SORUŞTURMA

Skandal, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, iddianamedeki isimler ve bilgiler doğrultusunda soruşturma başlattı. Özvar, 14 üniversitenin sistemlerine sızıldığını ve sahte diplomalarla atamalar yapıldığını doğruladı. İlgili üniversitelere soruşturma talimatı verilirken, çetenin faaliyetlerinin boyutlarının daha da genişleyebileceği belirtiliyor.

Soruşturma, 12 Eylül 2025’te Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek birleşik davayla devam edecek.

Kaynak: DHA