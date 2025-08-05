YAŞ Kararları Sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlk Mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarına ilişkin bir mesaj paylaştı. Kararları imzaladığı bir fotoğraf paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek Askerî Şûra Toplantısı'nda aldığımız kararlar ülkemize, milletimize ve kahraman ordumuza hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Son Güncelleme:
YAŞ Kararları Sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlk Mesaj
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 2,5 saatlik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan YAŞ kararlarını imzaladı.

Toplantı sonrası alınan kararla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Genelkurmay Başkanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı. Selçuk Bayraktaroğlu'ndan boşalan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun görev sürelerinin 1 yıl uzatılmasına karar verildi.

YAŞ KARARLARI SONRASI MESAJ

YAŞ’ta alınan kararlar açıklanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından YAŞ kararlarını imzaladığı bir fotoğraf paylaşarak, "Yüksek Askerî Şûra Toplantısı'nda aldığımız kararlar ülkemize, milletimize ve kahraman ordumuza hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

YAŞ KARARLARI SON DAKİKA: TSK'nın Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Hangi Görevlerde Bulundu?YAŞ KARARLARI SON DAKİKA: TSK'nın Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Hangi Görevlerde Bulundu?Güncel
Gözler YAŞ Toplantısındaydı, Kararlar Belli Oldu... Genelkurmay Başkanı Değişti!Gözler YAŞ Toplantısındaydı, Kararlar Belli Oldu... Genelkurmay Başkanı Değişti!Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
‘Torbacı Başkomiser’, ‘Halı Yıkamacı Psikolog’… Türkiye’nin Konuştuğu Skandalda Yeni Perde! Gerçek Ortaya Çıktı ‘Torbacı Başkomiser’, ‘Halı Yıkamacı Psikolog’… Türkiye’nin Konuştuğu Skandalda Yeni Perde! Gerçek O
Bu Kadarını Da Pes Artık! Burak Özçivit’e 200 Bin Dolarlık Kurdele: Nedeni Ağızları Açık Bıraktı Burak Özçivit’e 200 Bin Dolarlık Kurdele
Uçağı Kazakistan’dan İstanbul’a Geri Göndermişlerdi: Pegasus'tan Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Powerbank Kararı! Pegasus'tan Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Karar!
Süper Lig Devinden Transferde Flaş Hamle! Jadon Sancho Onayı Verdi, Uçağa Atladı Geliyor Süper Lig Devinden Transferde Flaş Hamle!
ÇOK OKUNANLAR
2000-2008 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat! Kademeli Emeklilik Müjdesi Yolda: Gözler Meclis’te, İşte Detaylar… 2000-2008 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat!
Xabi Alonso Emri Verdi, Real Madrid Yönetimi Direkt Uyguladı: Arda Güler’e Ağza Alınmayacak Sözler! Arda Güler’e Ağza Alınmayacak Sözler!
Miras Paylaşımında Kritik Karar! Bu Detayı Bilmeyen Maaş Hakkını Kaybediyor Miras Paylaşımında Kritik Karar! Bu Detayı Bilmeyen Maaş Hakkını Kaybediyor
2025 Erken Emeklilik Rotası Oluşturuldu! Bağ-Kurluya Erken Emeklilik, 3600 Ek Gösterge, 100 Bin Taşerona Kadro… 2025 Erken Emeklilik Rotası Oluşturuldu!
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder Krizi! Aldığı Haberle Dünyası Başına Yıkıldı Fenerbahçe'de Cengiz Ünder Krizi!