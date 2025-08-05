YAŞ Kararları Sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlk Mesaj

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 2,5 saatlik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan YAŞ kararlarını imzaladı.

Toplantı sonrası alınan kararla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Genelkurmay Başkanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı. Selçuk Bayraktaroğlu'ndan boşalan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun görev sürelerinin 1 yıl uzatılmasına karar verildi.

YAŞ KARARLARI SONRASI MESAJ

YAŞ’ta alınan kararlar açıklanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından YAŞ kararlarını imzaladığı bir fotoğraf paylaşarak, "Yüksek Askerî Şûra Toplantısı'nda aldığımız kararlar ülkemize, milletimize ve kahraman ordumuza hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Yüksek Askerî Şûra Toplantısı’nda aldığımız kararlar ülkemize, milletimize, kahraman ordumuza hayırlı, uğurlu olsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/vdtebdnVki — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 5, 2025

Kaynak: Haber Merkezi