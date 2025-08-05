Sahte Unvanlar, Paravan Şirketler, Canlı Yayınlar... Yüzlerce Mağdur Milyonlarca Lira Dolandırıldı

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Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir organize dolandırıcılık şebekesi, sosyal medya platformları ve sahte mobil uygulamalar aracılığıyla yüksek kazançlı hisse senedi yatırımı vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandırdı. Mağdurların savcılıklara başvurması üzerine şebekeye yönelik soruşturma başlatıldı.

ABD MERKEZLİ YATIRIM ŞİRKETİNİ PARAVAN YAPMIŞLAR

Edinilen bilgilere göre, dolandırıcılar, ABD merkezli bir yatırım şirketinin kimliğini kullanarak sosyal medya üzerinden reklamlar yayınladı. Bu reklamlarla vatandaşları WhatsApp gruplarına yönlendiren şebeke, burada “profesör” unvanıyla kendini tanıtan Recep Baştuğ adlı bir kişinin canlı yayınlar ve mesajlarla yatırım teşviki yaptığını belirtiyor. Grup üyeleri, daha sonra Azra Demir ismini kullanan başka bir kişiyle birebir iletişime geçirilerek “ARES INV” adlı sahte bir mobil uygulamaya yönlendirildi. Mağdurlardan banka hesaplarını bu uygulamaya entegre etmeleri ve şüpheli şirket hesaplarına para transferi yapmaları istendi.

MİLYONLUK DOLANDIRICILIK

Mağdurlardan Ülkü B., savcılığa verdiği dilekçede, toplamda 5 milyon lira dolandırıldığını ifade etti. Sosyal medyada karşılaştığı bir yatırım grubuna katıldığını belirten Ülkü B., “profesör” unvanlı kişinin canlı yayınlarda belirli hisse senetlerinin yüksek kazanç getireceğini iddia etmesi üzerine güven kazandığını ve yatırım yapmaya karar verdiğini anlattı. Kendisine önerilen sahte uygulamaya bankacılık bilgilerini entegre ettiğini ve ödemeleri buradan gerçekleştirdiğini aktaran Ülkü B., para çekmek istediğinde “hizmet bedeli” ve “vergi ödemesi” gibi bahanelerle ek ödemeler talep edildiğini, bu aşamada dolandırıldığını fark ettiğini belirtti. İletişim kurduğu grupların kapatıldığını ve şüphelilere ulaşamadığını da ekledi.

YÜZLERCE KİŞİ MAĞDUR

Mağdurların avukatı Başbuğ Kürşad Safi, Türkiye genelinde şu ana kadar 200 mağdurun tespit edildiğini ve kişi başı 200 bin ila 6 milyon lira arasında değişen zarara uğradıklarını belirtti. Dolandırıcıların, sahte kazanç ekranları, psikolojik baskı ve sosyal mühendislik yöntemleriyle mağdurları manipüle ettiğini vurgulayan Safi, sahte uygulamaları geliştiren yazılım sağlayıcılarının da sorumlu tutulması gerektiğini ifade etti. Safi, şebekenin kullandığı sahte uygulama ve internet sitelerine erişimin engellenmesi, suç gelirlerinin aktarıldığı hesaplara bloke konulması ve sorumluların yargılanması için savcılıklara başvurduklarını belirtti.

Avukat Safi, vatandaşlara uyarılarda bulunarak, “Yatırım danışmanlığı adı altında uygulama indirip ödeme talep eden kişilere karşı dikkatli olunmalı. Teyitli ve yasal banka uygulamaları dışında yatırım yapılmamalı” dedi. Soruşturma kapsamında şebekenin tespit edilip çökertilmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA