Boşanma Davasında Mahkemeden Dikkat Çeken Karar: Kayınpederinin Evi Verildi

İstanbul 7'nci Aile Mahkemesi, çekişmeli bir boşanma davasında çiftin müşterek kullandıkları erkek eş B.A.'nın babasına ait evin dava sürecinde eşi M.A.'ya tahsis edilmesine karar verdi. B.A. ve babası kadını evden çıkarmaya çalışırken, M.A.'nın avukatı, "Kanun koyucunun amacı burada kadın-erkek ayrımı değildir, aksine olması gerektiği gibi ekonomik ve sosyal açıdan zayıf olan tarafı korumak, barınma hakkını sağlamaktır" diye konuştu.

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Boşanma Davasında Mahkemeden Dikkat Çeken Karar: Kayınpederinin Evi Verildi
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İstanbul'da yaşayan B.A. ile M.A., 2021 Şubat ayında evlendi ancak zaman geçtikte sorunlar yaşamaya başladı. Çift çekişmeli boşanmaya gitti. Bunun üzerine B.A., eşiyle birlikte yaşadıkları babasına ait olan evden taşındı. Sonrasında hem B.A. hem de babası, kendi evlerinde oturdukları gerekçesiyle M.A.'nın evi tahliye etmesini talep etti. İtirazlar ve talep ışığında İstanbul Anadolu Adliyesi 7'nci Aile Mahkemesi, söz konusu konutun tahsisi hakkında ara karar verdi. Mahkeme, evin M.A.'ya tahsis edilmesine hükmetti.

'MÜLKİYET HAKKI AYRI DAVA KONUSU'

Mahkemenin verdiği kararı değerlendiren M.A.'nın avukatı A. İslam Gezer, "boşanma davası sürecinde hakimin taraflar, müşterek çocuklar ve malvarlığına ilişkin önlemler alabileceğini bunlardan birinin de aile konutunun dava süresince taraflardan birine tahsis edilmesi olduğunu söyledi. Avukat Gezer, "Aile konutu, tapuda şerh verilmiş olması gerekmeksizin eşlerin birlikte yaşadığı konuttur. Konut eşlerden birine ait ya da kiralıksa sorun yaşanmazken, eşlerden birinin anne veya babasına ait olması halinde tartışmalar doğmaktadır. Bu gibi durumlarda, mahkeme korunmaya muhtaç eşin konutta yaşadığını tespit ederse, mülkiyet kime ait olursa olsun konutu bu eşe tahsis edebilmektedir" diye konuştu.

Boşanma Davasında Mahkemeden Dikkat Çeken Karar: Kayınpederinin Evi Verildi - Resim : 1

'ZAYIF TARAF KORUNUYOR'

Ancak bu kararlara mülkiyet hakkı gerekçesiyle itirazlar yapılmakta, hatta evin sahibi olan anne-babanın sürece müdahil olmak isteyebildiğini belirten avukat, "Özellikle kötü niyetli durumlarda bir tarafın ailesiyle birlikte diğer eşi evden çıkarmaya çalıştığı görülmektedir. Aile mahkemeleri kamu yararı, çocukların üstün yararı ve zayıf tarafın korunması ilkesiyle hareket ederken, mülkiyet hakkı iddiaları ancak ayrı bir dava yoluyla çözülebilir" dedi.

M.A.'nın diğer avukatı Elif Büşra Berber ise "Kanun koyucunun amacı burada kadın-erkek ayrımı değildir, aksine olması gerektiği gibi ekonomik ve sosyal açıdan zayıf olan tarafı korumak, barınma hakkını sağlamaktır. Uygulamada artık bu husus sıklıkla karşımıza çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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