Ankara'da Panik Anları! Hastalar Acilen Tahliye Edildi

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Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi’nde, saat 04.30 sularında morg bölümünden yükselen yoğun duman paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangının elektrik trafosunda çıktığını tespit etti.

Yangın sırasında, yoğun bakım üniteleri, poliklinik servisleri ve anestezi yoğun bakım ünitesindeki 12 entübe hasta dahil olmak üzere tüm hastalar tahliye edilerek başka hastanelere nakledildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından hastanenin elektriği tamamen kesilirken, iki elektrik panosunun tamamen yandığı belirlendi.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yangının çıkış nedenini belirlemek için detaylı bir inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: DHA