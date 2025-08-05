Bu Tür İlk Kez Keşfedildi! Tam 40 Santim, Bilim Adamları Bile Şaşkın

Avustralya’nın kuzeydoğusundaki Queensland bölgesinde keşfedilen yeni bir tür bilim adamlarını bile şaşkına çevirdi. Keşfedilen yeni böcek türünün boyu tam 40 santim. Araştırmacılar, yeni tür hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak adına çalışmalarını sürdürüyor.

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Bu Tür İlk Kez Keşfedildi! Tam 40 Santim, Bilim Adamları Bile Şaşkın
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Bilim adamları bile gördükleri manzara karşısında şaşıp kaldı. Avustralya’nın kuzeydoğusundaki Queensland bölgesinde boyu 40 cm’yi bulan yeni bir böcek türü keşfedildi.

Acrophylla alta olarak adlandırılan bu yeni tür, Avustralya’nın kuzeydoğusundaki Queensland bölgesinin dağlık alanlarında ilk defa görüldü. Çubuk böceği ailesinden olan bu yeni türün görüntüsü bir ağaç dalıyla aynı.

TAM 40 SANTİM! BİLİM ADAMLARI BİLE ŞAŞKIN

Queensland James Cook Üniversitesi araştırmacısı Prof. Angus Emmott, bir sosyal medya paylaşımının keşfe yardımcı olduğunu söyledi.

Çalışmanın ortak yazarı Ross Coupland, kendisine bir çubuk böceği fotoğrafı gönderildiğini ve fotoğrafı gördüğü an “hemen bunun yeni bir şey olabileceğini düşündüğünü” belirtti.

Fotoğraflar üzerine bölgede araştırmaya çıkan Emmott ve Coupland, Millaa Millaa ile Hypipamee Dağı arasında büyük bir dişi böcek buldular.

Bu Tür İlk Kez Keşfedildi! Tam 40 Santim, Bilim Adamları Bile Şaşkın - Resim : 1

İkili, böceğin fazlasıyla yüksek alanlarda yaşadığını ve indirmek için uzun bir sopa kullanmak zorunda kaldıklarını anlattı.

Dişi böceği yakından gördüğünde yeni bir tür keşfettiklerini anlayan ikili, çalışmalarını sürdürmek için böceği Emmott'ın götürdü.

Kaynak: Haber Merkezi

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