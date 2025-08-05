Bu Tür İlk Kez Keşfedildi! Tam 40 Santim, Bilim Adamları Bile Şaşkın

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Bilim adamları bile gördükleri manzara karşısında şaşıp kaldı. Avustralya’nın kuzeydoğusundaki Queensland bölgesinde boyu 40 cm’yi bulan yeni bir böcek türü keşfedildi.

Acrophylla alta olarak adlandırılan bu yeni tür, Avustralya’nın kuzeydoğusundaki Queensland bölgesinin dağlık alanlarında ilk defa görüldü. Çubuk böceği ailesinden olan bu yeni türün görüntüsü bir ağaç dalıyla aynı.

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Queensland James Cook Üniversitesi araştırmacısı Prof. Angus Emmott, bir sosyal medya paylaşımının keşfe yardımcı olduğunu söyledi.

Çalışmanın ortak yazarı Ross Coupland, kendisine bir çubuk böceği fotoğrafı gönderildiğini ve fotoğrafı gördüğü an “hemen bunun yeni bir şey olabileceğini düşündüğünü” belirtti.

Fotoğraflar üzerine bölgede araştırmaya çıkan Emmott ve Coupland, Millaa Millaa ile Hypipamee Dağı arasında büyük bir dişi böcek buldular.

İkili, böceğin fazlasıyla yüksek alanlarda yaşadığını ve indirmek için uzun bir sopa kullanmak zorunda kaldıklarını anlattı.

Dişi böceği yakından gördüğünde yeni bir tür keşfettiklerini anlayan ikili, çalışmalarını sürdürmek için böceği Emmott'ın götürdü.

Kaynak: Haber Merkezi