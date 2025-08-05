O Temizlik Ürününde Büyük Tehlike! Ticaret Bakanlığı Toplatıyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güvensiz gıda ürünlerini birer birer ifşa etmesinin ardından Ticaret Bakanlığı da piyasa denetimleri sonucunda usulsüzlük yapıldığını tespit ettiği ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden açıklamaya devam ediyor. Bakanlık, yaptıkları denetimlerle ürünlerin insan sağlığına etkisini de test ediyor.

Ticaret Bakanlığı'nın usulsüzlük tespit ettiğini duyurduğu son ürün bir temizlik ürünü oldu. Ankara Yenimahalle'de üretimi yapılan, Moppro Endüstriyel Temizlik Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu Mopfresh marka, pisuvarlar için koku giderici özellik gören tablet için bakanlık tarafından uyarımı bildirimi verildi.

KANSEROJEN ETKİ RİSKİ VAR

Ürünün güvensizlik nedeni için "Dokunsal uyarı bulunmaması sebebiyle toksik/kanserojen etki tehlikesi içermekte olup ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık nedeniyle risk taşıyan üründür" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu tabletlerin insan bedeninde yanık ve yaralanmalara sebebiyet verebileceği belirtilirken, 26 Haziran 2025 tarihli uyarıda, 7223 Sayılı Ürün Güvenliği Ve Teknik Düzenlemeler Kanunu gereğince, ürünün piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildiği açıklandı.