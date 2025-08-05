8,8’lik Deprem Sonrası Yeni Felaket Alarmı! Rusya’nın Kalbi Delindi… Uydu Görüntüleri Ortaya Çıkardı

Rusya’nın Kamçatka bölgesinde meydana gelen 8.8’lik deprem sonrasında ortaya çıkan uydu görüntüsü endişe yarattı. Tarihin en büyük depremi olarak kaydedilen deprem sonrasında Rusya'nı nstratejik denizaltı üssü Rybachiy'de hasar görüldü. Bir yüzer iskele koptu.

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8,8’lik Deprem Sonrası Yeni Felaket Alarmı! Rusya’nın Kalbi Delindi… Uydu Görüntüleri Ortaya Çıkardı
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Tarihte kaydedilen en güçlü depremlerden biri olarak adlandırılan Kamçatka Yarımadası yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem, Rusya'nın Uzak Doğu'daki stratejik denizaltı üssü Rybachiy'de hasara yol açtı.

YÜZER İSKELE YERİNDEN AYRILDI

Planet Labs tarafından çekilen uydu görüntülerinde, üs içindeki yüzer iskelelerden birinin yerinden ayrıldığı ve ciddi hasar aldığı ortaya çıktı.

8,8’lik Deprem Sonrası Yeni Felaket Alarmı! Rusya’nın Kalbi Delindi… Uydu Görüntüleri Ortaya Çıkardı - Resim : 1

GEMİLER İSKELELERE BAĞLI

Görüntülerde beş denizaltı da dahil olmak üzere birçok geminin çevredeki diğer iskelelere bağlı olduğu dikkat çekti. Diğer yapılarda ise büyük bir hasar tespit edilmedi.

Rus makamları ya da devlet medyası, şu ana kadar üste meydana gelen zararla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

8,8’lik Deprem Sonrası Yeni Felaket Alarmı! Rusya’nın Kalbi Delindi… Uydu Görüntüleri Ortaya Çıkardı - Resim : 2

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE İNŞA EDİLDİ

Depremin merkezine yaklaşık 130 kilometre mesafede bulunan Rybachiy deniz üssü, Soğuk Savaş döneminde, açık deniz koşullarından korunmak için bir koy içerisine inşa edildi.

Rusya’nın savunma doktrininde stratejik bir rol üstlenen, halkın girişine kapalı olan üs, yüksek güvenlik önlemleriyle korunan alanlar arasında yer alıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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