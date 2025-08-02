Evine Gizlice Girerek Öldürmüştü... Sinem'in Katili Ali Eren Somun Tutuklandı

Trabzon'da boşanma aşamasında olduğu Sinem Topaloğlu'nu katleden Ali Eren Somun çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Evine Gizlice Girerek Öldürmüştü... Sinem'in Katili Ali Eren Somun Tutuklandı
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Trabzon’da boşanma aşamasında olduğu Sinem Topaloğlu’nu evine gizlice girerek katleden ve olaya müdahale etmek isteyen mahalle bekçisini de yaraladıktan sonra kaçan şahıs, Sinop’ta yakayı ele verdikten sonra sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutulandı.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde eşi Sinem Topaloğlu ile boşanma sürecinde olduğu öğrenilen Ali Eren Somun, genç kadını tabancayla vurduktan sonra olay yerine müdahale eden mahalle bekçisi Emrah E.'yi silahla bacağından yaralayarak motosikletle kaçmıştı. Başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları sonucunda şüphelinin izine Sinop'ta ulaşıldı.

Sinop'ta yakalandıktan sonra Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen Somun, sorgusunun ardından zırhlı araçla Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi. Ali Eren Somun, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "Kasten öldürme ve nitelikli kasten yaralamadan" tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Somun'un polise verdiği ilk ifadesinde "Sinem'i seviyordum, yaklaşık 2 yıl önce evlendik. Sinem'in gemi kaptanlığı kursunda ve stajında hem yanında oldum. Düğün altınlarından bir yakınına borç vermiştik. İlk tartışmamız bu yüzden oldu, sonrasında sorunlarımız büyüdü. Boşanma davası sürecinde çok yıprandım. Ne yaptıysam onu bu kararından vazgeçiremedim. Onunla yüz yüze konuşmak istedim. O görüşmek istemedi. O gece evine gittim. Boşanma davası konusunda tartıştık, kendimi kaybettim, sinirlerime hakim olamadım. Ne yaptığımı o an fark etmedim. Kendimden geçmiştim. Böyle olmasını asla istemezdim" dediği öğrenilmişti.

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Kaynak: İHA

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