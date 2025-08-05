Dün Düğün Bugün Cenaze... Ağabeyinin En Mutlu Gününün Ardından Hayatını Kaybetti

Yalova'da bir aile, büyük oğullarının düğününden bir gün sonra küçük oğullarının ölümüyle sarsıldı. Cenazede gözyaşları sel oldu.

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Dün Düğün Bugün Cenaze... Ağabeyinin En Mutlu Gününün Ardından Hayatını Kaybetti
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Yalova’da kahreden bir trafik kazası meydana geldi. Bir gün önce büyük oğullarının en mutlu gnüne şahitlik eden aile, küçük oğullarının kazada hayatını kaybetmesiyle kahroldu.

Dün saat 19.00 sıralarında Yalova-İzmit kara yolu, Çiftlikköy Kavşağı’nda meydana geldi. Alperen Altın’ın Yalova yönüne giderken kontrolünü yitirdiği 7 motosiklet aynı yöne giden TIR’ın dorsesinin sol arka bölümüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Altın, yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Altın, gelen ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Altın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan TIR şoförü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Alperen Altın, Mustafakemalpaşa Mahallesi Kemerköprü Camisi’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Paşakent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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