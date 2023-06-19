The Godfather serisine dördüncü film gelecek mi? Efsane yönetmen yanıtladı
Efsane film serisi The Godfather'ın yönetmeni Francis Ford Coppola, seriye dördüncü filmin gelip gelmeyeceğine yönelik sorulan bir soruyu yanıtladı.
Marlon Brando, Al Pacino, Robert de Niro, Diane Keaton, James Caan gibi yıldızların rol aldığı "Baba" (The Godfather) üçlemesi, sinema tarihinin başyapıtları arasında yer alıyor. Üçlemenin yönetmeni Francis Ford Coppola, Instagram'da bir hayranının "Baba 4" filminin gelip gelmeyeceği konusundaki sorusuna yanıt verdi.
Francis Ford Coppola'nın 1972 yılında vizyona giren filmi, büyük prodüksiyon zorluklarını aşarak Hollywood'un ilk gişe rekortmenlerinden biri haline gelmişti. 250 milyon dolardan fazla hasılat elde eden film 11 dalda da Oscar adaylığı kazanmıştı.
Bu başarıdan 2 yıl sonra "Baba 2" (The Godfather Part II) izleyiciyle buluşmuştu.
1990 yapımı "Baba 3" (The Godfather Part III) ilk iki filmin aksine klasik olarak kabul edilmemişti. Coppola üçüncü Godfather'ın hatalarını düzeltmek için yeni kurgusu ve yeniden düzenlenmiş görüntüsüyle restore edilmiş "Baba Son Söz: Michael Carleone'nin Ölümü"nü (The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone) yayınlamıştı.
Bu film, serinin son halkası olarak bilinse de Coppola'ya hala "Baba 4"ün (The Godfather Part 4) gerçekleşme ihtimali olup olmadığıyla ilgili sorular geliyor. Yönetmen Instagram hesabından verdiği yanıtta, "Benim zihnimde Baba (Bölüm I ve II) olarak bilinen sadece bir film ve bir son var, o da Baba Son Söz: Michael Carleone'nin Ölümü" ifadelerini kullandı.