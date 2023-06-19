The Godfather serisine dördüncü film gelecek mi? Efsane yönetmen yanıtladı

Bu film, serinin son halkası olarak bilinse de Coppola'ya hala "Baba 4"ün (The Godfather Part 4) gerçekleşme ihtimali olup olmadığıyla ilgili sorular geliyor. Yönetmen Instagram hesabından verdiği yanıtta, "Benim zihnimde Baba (Bölüm I ve II) olarak bilinen sadece bir film ve bir son var, o da Baba Son Söz: Michael Carleone'nin Ölümü" ifadelerini kullandı.