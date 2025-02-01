İki Grup Arasındaki Kavgada Kan Aktı: 16 Yaşındaki Barış, Hayatını Kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki Barış Nas hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Barış Nas'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

İki Grup Arasındaki Kavgada Kan Aktı: 16 Yaşındaki Barış, Hayatını Kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesi Dağkapı Mahallesi'nde gece saatlerinde iki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Barış Nas, vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Barış Nas, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cansız beden otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Çanakkale'de TIR'a Çarpan Otomobil Sürücüsü Öldü TIR'a Çarpan Otomobil Sürücüsü Öldü
En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor
Kira Fiyatları Patlayınca Emeklilerin Yöneldiği 3 İlçe: Kiralar Daha Uygun Kira Fiyatları Patlayınca Emeklilerin Yöneldiği 3 İlçe: Kiralar Daha Uygun
Cansız Bedeni Hobi Bahçesinde Bulundu Cansız Bedeni Hobi Bahçesinde Bulundu
ÇOK OKUNANLAR
Peynir Ekmek Gibi Satan Araba Modelleri Belli Oldu: Bu Otomobili Olan Elinde Altın Tutuyor Peynir Ekmek Gibi Satan Araba Modelleri Belli Oldu: Bu Otomobili Olan Elinde Altın Tutuyor
Ekeni Zengin Ediyor: 1 Tanesi 17 Bin TL'ye Satılıyor Ekeni Zengin Ediyor: 1 Tanesi 17 Bin TL'ye Satılıyor
Bakanlık Duyurdu: Türkiye'nin 81 İlinde Herkese Gıda Yardımı Yapılacak Bakanlık Duyurdu: Türkiye'nin 81 İlinde Herkese Gıda Yardımı Yapılacak
İstanbul'un En Tehlikeli İlçeleri Belli Oldu: Bu İlçelerde Yaşanmaz İstanbul'un En Tehlikeli İlçeleri Belli Oldu: Bu İlçelerde Yaşanmaz
Pişmiş Artan Yemekleri Buzdolabına Koyanlar Yandı: Uzmanlar Açıkladı, Zehir Saçıyor Pişmiş Artan Yemekleri Buzdolabına Koyanlar Yandı: Uzmanlar Açıkladı, Zehir Saçıyor