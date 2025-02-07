Annesi ve Kız Kardeşinden Silivri Cezaevi'ndeki Ümit Özdağ’a Ziyaret

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınan ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlaması ile tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı annesi ve kız kardeşi Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Özdağ’ın annesi “Bu yaşımda 'soğuk olur' dedikleri o Silivri Cezaevi'nde ve gerçekten soğuk bir günde 3. evladımın avukatı olarak savunduğu 64 yaşına gelmiş Ümidimi ziyaret ediyorum. İstanbul Başsavcılığı yetkisiz bir şekilde soruşturma açtı. Bu soruşturma hukuksuz" dedi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı. Özdağ daha sonra halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlaması ile tutuklandı.

Annesi ve Kız Kardeşinden Silivri Cezaevi'ndeki Ümit Özdağ’a Ziyaret - Resim : 1

Ümit Özdağ'ın 90 yaşındaki annesi Gönül Özdağ, bu sabah saat 09.00'da kızı ile birlikte Silivri Cezaevi'nde oğlunu ziyaret etti. Gönül Özdağ, "Bundan tam 62 yıl önce 27 yaşımda, bir elimde 2,5 yaşındaki evladım Ümit, karnımda ise ikinci çocuğum Ankara’da Mamak Cezaevi'nin kapısında eşimi ziyaret için bekliyordum. Bugün 90 yaşındayım, bu kez benim elimden kızım tutuyor" diye konuştu.

Annesi ve Kız Kardeşinden Silivri Cezaevi'ndeki Ümit Özdağ’a Ziyaret - Resim : 2

Özdağ'ın kız kardeşi Hilal Özdağ, Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Ümit Özdağ'ı ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

'UYDURMA BİR RAPORLA SUÇLADILAR'

Özdağ şunları söyledi: Bu yaşımda 'soğuk olur' dedikleri o Silivri Cezaevi'nde ve gerçekten soğuk bir günde 3. evladımın avukatı olarak savunduğu 64 yaşına gelmiş Ümidimi ziyaret ediyorum.

Evladım ile ilgili olarak Antalya’da yaptığı bir konuşma nedeniyle İstanbul Başsavcılığı yetkisiz bir şekilde soruşturma açtı. Bu soruşturma en başından beri hukuksuz. Evladım bir gece sırf eziyet maksadıyla Ankara’dan İstanbul’a 190 km hızla götürüldü. Baktılar atılı suç ile içeride tutamayacaklar, teskin etmek için uğraş verdiği Kayseri’deki olaylar nedeniyle ve uydurma bir raporu esas alarak suçladılar.

Annesi ve Kız Kardeşinden Silivri Cezaevi'ndeki Ümit Özdağ’a Ziyaret - Resim : 3

'EVLADIM DA SAYGI NÖBETİ TUTUYOR'

Kumpas davalarında, daha önceki haksız ve hukuksuzluklarda bütün bunları görmüş olan vatanseverler, Ümit’in neden içerde tutulduğunu biliyorlar. Uğruna nice şehit verilen gazi olunan bu vatan için evladım da saygı nöbeti tutuyor. Onunla gurur duyuyorum.

Annesi ve Kız Kardeşinden Silivri Cezaevi'ndeki Ümit Özdağ’a Ziyaret - Resim : 4

'ALLAH'A HAVALE EDİYORUM'

Emekli bir hukukçu olarak cüppelerinin önünde ilik olmadığının farkında olan tüm adalet mensuplarına büyük bir saygı duyuyorum ancak, bu süreçte tüm haksızlık ve hukuksuzlukları yapanları bir avukat olarak önce bir gün tecelli edeceğinden emin olduğum adaletin gerçek temsilcilerine sonra da bir anne olarak Allah'a havale ediyorum.

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Kaynak: ANKA

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