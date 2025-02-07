CHP Lideri Özgür Özel'den Hatay'da 'Erken Seçim' Çağrısı: 'Sandık Bir An Önce Gelmeli'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, deprem bölgesi Hatay Reyhanlı'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel'in gündeminde ABD Başkanı Donald Trump'ın tepki çeken Gazze planı, depremzede Hataylıların barınma sorunu, erken seçim ve Suriye'deki Aleviler vardı.

'BUNA NASIL SUSUYOR ERDOĞAN?'

Özel'in açıklamaları şöyle:

"Trump'ı büyük bir hevesle alkışlayanlara ve Erdoğan'a soruyorum. Bu zorla yer değiştirmedir, bu insanlık suçudur, bu soykırımın devamıdır. Bu kutsal topraklardan Filistin'i söküp atmaktır. Buna nasıl susuyor Erdoğan?

'SANDIK BİR AN ÖNCE GELMELİ'

Hatay'da ev teslim edilme oranı yüzde 18. 100 Hataylı'dan 82'si çadırda, konteynerde ya da gurbette. Bunların hepsi artık Erdoğan iktidarının bu haliyle gayrimeşru olduğunu göstermektedir. Bu yüzden sandık bir an önce gelmelidir.

'SURİYE'NİN İSTİKRARA İHTİYACI VAR'

Suriye'nin hızla bir istikrara ihtiyacı vardır. Kapsayıcı anayasa ve geçici hükümetine ihtiyaç vardır. Bu sağlanmaksızın hem Hatay'daki Arap Alevi yurttaşlarımızın akrabalarının canları tehlikededir, endişededirler ve çok haklılar. Suriye için derhal askeri ve siyasi istikrar son derece önemli. Biz hiçbir zaman sığınmacı düşmanı olmadık ama sığınmacı yaratan politika ve politikacıların karşısında olduk. Bunların da başında sayın Erdoğan ve politikaları gelmektedir."

Kaynak: Haber Merkezi