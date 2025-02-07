Trabzon'da Kaza: Fren Yerine Gaza Basınca Bahçeye Düştü

Trabzon'da bir sürücü fren yerine gaza basınca sitenin bahçesine uçtu. Kazada sürücü ve oğlu yaralandı.

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Trabzon'da Kaza: Fren Yerine Gaza Basınca Bahçeye Düştü

Trabzon Çukurçayır Mahallesi'nde T.Ş., idaresindeki 34 MAS 737 plakalı otomobili park ettiği sırada iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Aniden hareket eden otomobil, yamaçtaki demir korkuluklara çarparak yaklaşık 30 metre yükseklikten sitenin bahçesine düştü.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralanan sürücü ve oğlu M.Ş'yi araçtan çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Kaynak: DHA

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