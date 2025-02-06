Freni Boşalan Akaryakıt Tankeri Panik Yarattı, Faciadan Son Anda Dönüldü
Şırnak'ın Cizre ilçesinde freni boşalan boş akaryakıt tankeri beton elektriğine çarptı. Feci kazada sürücü yakalanırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde Kenan Ergin’in kullandığı boş akaryakıt tankeri, beton elektrik direğine çarptı. Sürücü Kenan Ergin kazadan yaralı olarak kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kenan Ergin sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA