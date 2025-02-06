Freni Boşalan Akaryakıt Tankeri Panik Yarattı, Faciadan Son Anda Dönüldü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde freni boşalan boş akaryakıt tankeri beton elektriğine çarptı. Feci kazada sürücü yakalanırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Freni Boşalan Akaryakıt Tankeri Panik Yarattı, Faciadan Son Anda Dönüldü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde Kenan Ergin’in kullandığı boş akaryakıt tankeri, beton elektrik direğine çarptı. Sürücü Kenan Ergin kazadan yaralı olarak kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kenan Ergin sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Freni Boşalan Akaryakıt Tankeri Panik Yarattı, Faciadan Son Anda Dönüldü - Resim : 1

Kaynak: İHA

En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor
İtfaiyecilere Enkazda Verdiği Sözü Depremin Yıl Dönümünde Tuttu, 'Sofrada Kahramanlarım Var' İtfaiyecilere Enkazda Verdiği Sözü Bugün Tuttu
Ne Çamaşır Suyu Ne de Deterjan! Derz Aralarını Pamuk Gibi Beyazlatıyor Ne Çamaşır Suyu Ne de Deterjan! Derz Aralarını Pamuk Gibi Beyazlatıyor
Makam Aracını Kullanan Bakan Uraloğlu, Çevirmeye Takıldı: Jandarma Tanımayınca Olanlar Oldu Makam Aracını Kullanan Bakan Uraloğlu, Çevirmeye Takıldı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Evlilik Haritasi Ortaya Çıktı: En Çok Evlenen İl Bakın Hangisiymiş Türkiye'nin Evlilik Haritasi Ortaya Çıktı: En Çok Evlenen İl Bakın Hangisiymiş
Acı ve Bekleyiş Bir Aradaydı... 6 Şubat Depreminin En Acı Kareleri! İşte Türkiye'nin Hafızasına Kazınan Kareler
Son Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Büyük Sürpriz, Üç Senaryoda Kazandıran Tek Yol Var Son Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Büyük Sürpriz
Emeklilikte 3 Dönem Şartı! Özgür Erdursun '2.520 Gün' Detayını Paylaştı: Tüm Çalışanları İlgilendiriyor Özgür Erdursun '2.520 Gün' Detayını Paylaştı
Bill Gates 2025’in Para Haritasını Çizdi: Bu Yatırıma Yönelen Büyük Kâr Edecek! Bill Gates 2025’in Para Haritasını Çizdi: Bu Yatırıma Yönelen Büyük Kâr Edecek!