CHP Kurultayı'na Soruşturma Başlatılmıştı, İfadeye Çağrılan Hamzaçebi'den İlk Açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2023 yılındaki CHP Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği CHP Kurultayı hakkında soruşturma başlattı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbar üzerine, evrak yetki itibariyle Ankara'ya gönderildi.

İFADEYE ÇAĞRILDILAR

Başsavcılık, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi'yi tanık sıfatıyla ifadeye çağırdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise yaptığı yazılı açıklamada, "Başsavcılığımıza gönderilmesini müteakip Başsavcılığımızca 2024 yılı Ocak ayında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" denildi.

HAMZAÇEBİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Eski CHP Grup Başkanvekili Hamzaçebi, “Gerçek dışı yorumlara cevabımdır” başlıklı açıklamasında, "Benim, bizim kurultayımızla ilgili şaibe vs gibi herhangi bir iddiam yok. Böyle bir bilgiye de sahip değilim. Bir imada da bulunmadım. Tanık da değilim. Önceki açıklamama bakılırsa bu görülecektir" ifadelerini kullandı.

Hamzaçebi, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

"GERÇEK DIŞI YORUMLARA CEVABIMDIR

Benim, bizim kurultayımızla ilgili şaibe vs gibi herhangi bir iddiam yok. Böyle bir bilgiye de sahip değilim. Bir imada da bulunmadım. Tanık da değilim. Önceki açıklamama bakılırsa bu görülecektir.

Benim dediğim şudur. Sayın Erdoğan, Sayın Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı seçildiği Kurultayla ilgili olarak benim saydığım dördüncü keredir şaibe iddiasında bulunuyor. Erdoğan’ın her dediğine cevap vermek onun gündeminin peşine takılmaktır. Bunu ben de doğru bulmam. Ancak sürekli olarak delegelerimizin iradesine gölge düşürmeyi amaçlayan bu ifadelere sert bir karşılık verip konuyu kapatmak lazımken bu yapılmıyor. Erdoğan’ın bugüne kadar Partimizle ilgili ettiği ağır sözler, hakaretler en sert şekilde karşılığını bulmuştu. Benim söylediğim artık süreklilik arzeden bu iddialar karşısında suskun kalınmamasıdır.

Susmak benim kabullenebileceğim bir şey değildir.

Ben Parti yönetiminde olsaydım suskun kalmayıp meydan okurdum. En azından şöyle bir cevap verirdim:

“𝗦𝗮𝘆ı𝗻 𝗘𝗿𝗱𝗼𝗴̆𝗮𝗻’ı𝗻 𝗞𝘂𝗿𝘂𝗹𝘁𝗮𝘆ı𝗺ı𝘇𝗮 𝗴𝗼̈𝗹𝗴𝗲 𝗱𝘂̈𝘀̧𝘂̈𝗿𝗺𝗲𝘆𝗶 𝗮𝗺𝗮𝗰̧𝗹𝗮𝘆𝗮𝗻 𝗶𝗳𝗮𝗱𝗲𝗹𝗲𝗿𝗶𝗻𝗶 𝗰𝗶𝗱𝗱𝗶𝘆𝗲 𝗮𝗹𝗺ı𝘆𝗼𝗿𝘂𝗺. 𝗕𝗶𝘇 𝗞𝘂𝗿𝘂𝗹𝘁𝗮𝘆ı𝗺ı𝘇𝗱𝗮𝗻, 𝗱𝗲𝗹𝗲𝗴𝗲𝗹𝗲𝗿𝗶𝗺𝗶𝘇𝗱𝗲𝗻 𝗲𝗺𝗶𝗻𝗶𝘇. 𝗢 𝗯𝗶𝘇𝗲 𝗹𝗮𝗳 𝗲𝗱𝗲𝗰𝗲𝗴̆𝗶𝗻𝗲 𝗸𝗲𝗻𝗱𝗶 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝘀𝗶𝗻𝗲 𝗯𝗮𝗸𝘀ı𝗻. 𝗦̧𝗮𝗶𝗯𝗲 𝗱𝗲𝘆𝗶𝗻𝗰𝗲 𝗮𝗸𝗹𝗮 𝗴𝗲𝗹𝗲𝗻 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶 𝗔𝗞 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗶𝗿, 𝗖𝗛𝗣 𝗱𝗲𝗴̆𝗶𝗹. “

Böyle bir cevap niye verilemiyor. Eleştirim böyle bir cevabın verilmeyerek Erdoğan’ın konuyu sürekli gündemde tutmasına meydan verilmesinedir."

GERÇEK DIŞI YORUMLARA CEVABIMDIR



🔴Benim, bizim kurultayımızla ilgili şaibe vs gibi herhangi bir iddiam yok. Böyle bir bilgiye de sahip değilim. Bir imada da bulunmadım. Tanık da değilim. Önceki açıklamama bakılırsa bu görülecektir.



🔴Benim dediğim şudur. Sayın Erdoğan, Sayın… — M. Akif Hamzaçebi (@Akif_Hamzacebi) February 10, 2025

Kaynak: Haber Merkezi