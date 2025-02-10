Eksi 3 Derece Kentte Sokaklar Bomboş Kaldı, Kimse Evinden Çıkmıyor

Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye düştüğü Eskişehir’de soğuk hava sonrasında sokaklarda kimse kalmadı. Kentin en işlek caddesi Adana Bulvarı bomboş kaldı.

Eksi 3 Derece Kentte Sokaklar Bomboş Kaldı, Kimse Evinden Çıkmıyor

Kar yağışının etkisi altında olan illerden Eskişehir’de hava sıcaklığı eksi 3 dereceye kadar düştü. Yağışsız, ama soğuk bir şekilde geçen kış mevsimi Eskişehir’de de kendini gösterdi.

Eksi 3 Derece Kentte Sokaklar Bomboş Kaldı, Kimse Evinden Çıkmıyor - Resim : 1

Kentin en işlek noktalardan birisi olan Adalar Bulvarı’nın soğuk hava sonrasında tenhalaştığı gözlemlendi. Cadde üzerinde insanların sürekli fotoğraf çektiği ve yoğunluğu ile bilinen köprüde kimse kalmadı.

Soğuk hava sonrasında sakinleşen kentin sokaklarının boş kalması sonrasında esnafın satışları da azaldı.

Eksi 3 Derece Kentte Sokaklar Bomboş Kaldı, Kimse Evinden Çıkmıyor - Resim : 2

Kaynak: İHA

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