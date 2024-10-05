İki Motorsiklet Çarpıştı 2 Kişi Yaralandı

İzmir'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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İki Motorsiklet Çarpıştı 2 Kişi Yaralandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet D. yönetimindeki elektrikli motosiklet, Küçükavulcuk Mahallesi yakınlarından ters istikamette seyreden Levent Ö. yönetimindeki 35 CFN 588 plakalı motosikletle çarpıştı.

İki sürücü olay yerine gelen ambulanslarla Ödemiş Devley Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet D'nin durumunu ağır olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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