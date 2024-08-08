Kötü Koku Gelen Evden Ceset Çıktı!

Denizli’nin Çivril ilçesinde vatandaşlar bir evden kötü koku geldiğine yönelik ihbarda bulundu. Adrese giden jandarma ekipleri, bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.

Son Güncelleme:
Kötü Koku Gelen Evden Ceset Çıktı!

Olay, Çivril ilçesi Kıralan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; mahalle sakinlerinin bir evden gelen kötü koku şikayeti üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. adrese gelerek kontrol eden jandarma ekipleri eve girdikleri sırada bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Muhammet Başkaya’ya ait olduğu değerlendirilen cenaze otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin kimliği ve ölüm nedeninin ise otopsinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
2 Haziran'da yenilenen seçimlerin sonuçları Resmi Gazete'de 2 Haziran'da yenilenen seçimlerin sonuçları Resmi Gazete'de
Samsun’da Hasadı Başladı, Oldukça Bereketli Geldi: Fiyatı 40-50 TL Arasında Değişiyor Samsun’da Hasadı Başladı, Oldukça Bereketli Geldi
Konum Ankara: Tost, Çay, Su ve Kola İçin Ödenen Hesap Şoke Etti Tost, Çay, Su ve Kola İçin Ödenen Hesap Şoke Etti
Kulüp Tarihinin En Pahalısı: Galatasaray Yeni Transferini Resmen Açıkladı Galatasaray Yeni Transferini Resmen Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Konum Ankara: Tost, Çay, Su ve Kola İçin Ödenen Hesap Şoke Etti Tost, Çay, Su ve Kola İçin Ödenen Hesap Şoke Etti
Tarım Bakanlığı Çok Sevilen Peynirin Satışını Yasakladı Tarım Bakanlığı Çok Sevilen Peynirin Satışını Yasakladı
Şenol Güneş’in Yeni Takımı Belli Oldu: Beşiktaş’tan Sonra… Şenol Güneş’in Yeni Takımı Belli Oldu
Kulisler Hareketlendi: AKP, 23. Kuruluş Yıl Dönümünde Yeni Transferlere Hazırlanıyor AKP Yeni Transferlere Hazırlanıyor
Kılıçdaroğlu’nun Ekibinden Altan Sancar’a Kritik Açıklamalar: Şubat Ayından Önce Geri mi Dönüyor? Kılıçdaroğlu’nun Ekibinden Altan Sancar’a Kritik Açıklamalar