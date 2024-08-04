Kulüp Tarihinin En Pahalısı: Galatasaray Yeni Transferini Resmen Açıkladı

Galatasaray, İngiltere Championship ekibi Norwich City'den Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı transfer ettiğini duyurdu. 5 yıllığına yapılan anlaşmada Sara, kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu.

Kulüp Tarihinin En Pahalısı: Galatasaray Yeni Transferini Resmen Açıkladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Gabriel Sara'nın transferi konusunda Norwich City ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Sara'nın transferi için Norwich City'ye 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitle 18 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi.

Beş yıllık anlaşmaya varılan Brezilyalı futbolcuya sezon başına 2 milyon 750 bin avro ücret ödeneceği ifade edildi.

Kulüp Tarihinin En Pahalısı: Galatasaray Yeni Transferini Resmen Açıkladı - Resim : 1

Kariyerine ülkesinin Sao Paulo takımında başlayan Sara, 2022'de Norwich City'ye transfer oldu. Norwich City formasıyla 96 maça çıkan Sara, 21 gol ve 17 asistlik performans sergiledi. Gabriel Sara, Galatasaray tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti. Sarı-kırmızılı kulübün daha önceki en pahalı transferi 17 milyon avroyla Mario Jardel olmuştu.

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