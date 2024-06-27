2 Haziran'da yenilenen seçimlerin sonuçları Resmi Gazete'de
YSK'nın kararıyla 2 Haziran'da 11 yerleşim biriminde tekrarlanan seçim sonuçları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yüksek Seçim Kurulu kararıyla 11 yerleşim biriminde 2 Haziran'da yeniden yapılan seçimlerin sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde 11 yerleşim biriminin seçiminde yenileme kararı almıştı. Yurttaşlar, 2 Haziran'da yeniden sandığa gitmişti.
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi ve Sağlık beldesi, Kırklareli'nin Büyükkarıştıran beldesi, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi, Sivas'ın Güneykara beldesi, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi, Tunceli'nin Akpazar Beldesi Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonuçları ile Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi, Sivas'ın Güneykara beldesi, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı.