Bursa’da Fabrika Bekçisi Ölü Bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana gelen olayda, fabrika bekçisinin cansız bedeni bulundu.

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Olay, saat 08.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında yaşandı.

Fabrikanın gece bekçiliğini yapan Yusuf Çetin (70), iddiaya göre gece saatlerinde fabrikada yürürken fenalaşıp düştü. Başını çarpan bekçi, yaşamını yitirdi. Sabah 08.00 sıralarında gelen işçiler bekçinin cansız bedenini buldu.

Bursa’da Fabrika Bekçisi Ölü Bulundu - Resim : 1

Olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, cenaze savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin tahkikatı sürüyor.

Kaynak: İHA

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