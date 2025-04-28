Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u Kabul Etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edildi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.
Intımak-Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a, kendisine ve heyetine gösterdiği hüsnükabul için teşekkür etti. Kurtulmuş, "Ziyaretimizin, Türkiye-Kırgızistan arasındaki ikili ilişkilerin ve iş birliğinin her alanda güçlenmesine vesile olmasını diliyorum" ifadesine yer verdi.
Kaynak: DHA
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