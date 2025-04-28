Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u Kabul Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edildi.

Son Güncelleme:
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.

Intımak-Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a, kendisine ve heyetine gösterdiği hüsnükabul için teşekkür etti. Kurtulmuş, "Ziyaretimizin, Türkiye-Kırgızistan arasındaki ikili ilişkilerin ve iş birliğinin her alanda güçlenmesine vesile olmasını diliyorum" ifadesine yer verdi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Numan Kurtulmuş Kırgızistan
Son Güncelleme:
Bakan Kurum, Samandağ Belediye Başkanı Karaçay'ı Ağırladı Bakan Kurum, Samandağ Belediye Başkanı Karaçay’ı Ağırladı
Ne İstanbul Ne Ankara Ne de İzmir Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli Belli Oldu! Listeye Giren Şehirlere Çok Şaşıracaksınız İşte Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli
Android, İOS ve Google Deprem Uyarısı Nasıl Çalışıyor? Deprem Uyarı Sistemleri Nasıl Aktif Hale Getirilir? Android, İOS ve Google Deprem Uyarısı Nasıl Çalışıyor?
Kütahya'da Apartman'da Yangın Paniği Kütahya'da Apartman'da Yangın Paniği
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde Ev Fiyatı 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı
Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin
45 Yıllık Satış Uzmanı Ağzından Kaçırdı: Pazarlıkta Fiyatı Yarı Yarıya Düşürecek 3 Kelime Ortaya Çıktı 45 Yıllık Satış Uzmanı Ağzından Kaçırdı: Pazarlıkta Fiyatı Yarı Yarıya Düşürecek 3 Kelime
Örtü Altı Hasat Başladı! 1 Milyon 200 Bin Tonluk Rekor Kırıldı Örtü Altı Hasat Başladı! 1 Milyon 200 Bin Tonluk Rekor Kırıldı
Merkez Bankası'ndan Bütün Bankalara Yeni Talimat! Hepsi Tümden Değişti Merkez Bankası'ndan Bütün Bankalara Yeni Talimat! Hepsi Tümden Değişti