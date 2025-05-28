Mezarlıktaki Şaşkın Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı! Düz Yolda İlerleyemeyince Yaptığını Gören İnanamadı
İstanbul Eyüpsultan’da yolu karıştıran sürücünün otomobiliyle merdivenlerden inmeye çalıştığı anlar, gündem oldu. Cep telefonuyla kaydedilen anlar görenleri hayrete düşürdü.
Eyüpsultan’da Eyüp Mezarlığı'nda şaşırtan bir olay yaşandı. Mezarlık yolundan çıkmaya çalışan bir otomobil sürücüsü, yolu karıştırınca ne yapacağını şaşırdı.
OTOMOBİLLE MERDİVENDE KALDI
Sürücü, yayaların kullandığı merdivenlerden aracıyla inmeye çalıştı. Görenleri şaşırtan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
GÖRENLERE ŞAŞTI KALDI
Sürücünün merdivenleri kullanarak aracıyla belirli bir yere kadar geldiği, ardından otomobilinin sinyallerini yakarak merdivenlerden inmeye çalıştığı anlar gündem oldu.
Cep telefonuyla kaydedilen videoda ‘Çekilin oradan inecek, çarpabilir’ uyarısı yapıldığı duyuldu.
Son Güncelleme: