Mezarlıktaki Şaşkın Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı! Düz Yolda İlerleyemeyince Yaptığını Gören İnanamadı

Eyüpsultan’da Eyüp Mezarlığı'nda şaşırtan bir olay yaşandı. Mezarlık yolundan çıkmaya çalışan bir otomobil sürücüsü, yolu karıştırınca ne yapacağını şaşırdı.

OTOMOBİLLE MERDİVENDE KALDI

Sürücü, yayaların kullandığı merdivenlerden aracıyla inmeye çalıştı. Görenleri şaşırtan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÖRENLERE ŞAŞTI KALDI

Sürücünün merdivenleri kullanarak aracıyla belirli bir yere kadar geldiği, ardından otomobilinin sinyallerini yakarak merdivenlerden inmeye çalıştığı anlar gündem oldu.

Cep telefonuyla kaydedilen videoda ‘Çekilin oradan inecek, çarpabilir’ uyarısı yapıldığı duyuldu.