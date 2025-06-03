Öğretmenlerin İl Dışı Atama Sonuçları Açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları yayımlandı. Ataması gerçekleşen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran’dan itibaren yapabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları yayımlandı.
Ataması gerçekleşen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran'dan itibaren yapabilecek.
Millî Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.
Kaynak: DHA
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