İsrail'den Gazze'ye Peş Peşe Saldırılar! 8'i Kadın 14 Ölü

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin birçok noktasına düzenlediği saldırılarda biri çocuk, 8'i kadın olmak üzere 14 Filistinli hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
İsrail'den Gazze'ye Peş Peşe Saldırılar! 8'i Kadın 14 Ölü

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombaladığı bildirdi. Saldırıda biri çocuk, 7'si kadın olmak üzere 10 kişi öldü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği bombardımanda biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan İsrail ordusunun Han Yunus ve Beyt Hanun'a daha önce düzenlediği saldırılarda yaralanan 2 Filistinlinin de yaşamını yitirdiği belirtildi.

PATLAYICILARLA YIKIM SÜRÜYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Şucaiyye ve Tuffah mahalleleri ile güneyindeki Refah kentinde evleri patlayıcılarla havaya uçurmayı sürdürüyor. Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail topçuları, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye ve Tuffah mahallelerine yoğun bombardıman düzenledi.

Tuffah Mahallesi'nde Filistinli sivillere ait evlere insansız hava araçlarından (İHA) doğrudan ateş açıldı. İsrail ordusu, söz konusu saldırılarla eş zamanlı olarak Şucaiyye ve Tuffah'ta onlarca evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de binalar patlayıcılarla yıkıldı. İsrail ordusuna ait askeri helikopterlerden Refah'ın kuzeyine yoğun şekilde ateş açıldı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Gazze Sağlık Bakanlığı: Hastanelerde Yalnızca 3 Günlük Yakıt Var Gazze Sağlık Bakanlığı: Hastanelerde Yalnızca 3 Günlük Yakıt Var
BAE'den İsrail'e Kınama: Suriye'ye Saldırılar Uluslararası Hukukun İhlali BAE'den İsrail'e Kınama: Suriye'ye Saldırılar Uluslararası Hukukun İhlali
Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Kimdir? Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Kimdir?
Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek
ÇOK OKUNANLAR
SSK BağKur ve Tüm Emekleriler için Kritik Gün! Geri Sayım Başladı, Emeklinin Kaderini Belirleyecek Oran Açıklanacak SSK BağKur ve Tüm Emekleriler için Kritik Gün! Geri Sayım Başladı
Mahfi Eğilmez: Sert Artış Olacak Mahfi Eğilmez: Sert Artış Olacak
Dünyanın En Sıkıcı Şehirleri Belli Oldu: Tatile Giden Akşamına Ülkesine Dönüyor Dünyanın En Sıkıcı Şehirleri Belli Oldu
Ne Ankara Ne İstanbul Ne de İzmir! Dolar Zengini İller Açıklandı, İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Ne Ankara Ne İstanbul Ne de İzmir! Dolar Zengini İller Açıklandı, İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
Bakan Tunç Açıkladı: Zafer Partisi'nin Sırrı Süreyya Önder için 'Sarı Torba' Paylaşımlarına Soruşturma Zafer Partisi'nin Sırrı Süreyya Önder için 'Sarı Torba' Paylaşımlarına Soruşturma