Gazze Sağlık Bakanlığı: Hastanelerde Yalnızca 3 Günlük Yakıt Var

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından "acil koduyla" bir yazılı açıklama yaparak "İşgalci İsrail, yakıtın hastanelere ulaştırılması için çalışan uluslararası ve BM kuruluşlarının, yakıt depolarına erişimini engelliyor. Gerekçe olarak bu bölgelerin 'kırmızı alanlar' içinde yer aldığı öne sürülüyor" dedi.

Gazze’deki hastanelerin hayati birimlerini çalıştırmak için jeneratörlere bağımlı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Hastanelerde mevcut olan yakıt miktarı sadece 3 gün yetecek düzeydedir." denildi.

Hastanelerin çalışabilmesi için yakıtın ulaştırılmasının engellenmesinin, sağlık merkezlerinin tamamen durmasına neden olabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yapılarak. sağlık sisteminin çöküşünü engellemek için yakıt tedarikinin derhal sağlanması gerektiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail’in Gazze’ye yönelik "tam ablukasının" 9. haftasına girmesiyle, bölgede "Gazze Şeridi’ndeki insani durum hayal edilemeyecek boyutlarda. Eşi benzeri görülmemiş bir insani felaketin" yaşandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA