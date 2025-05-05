Katolik Okuluna İstismar Soruşturması

Fransa'nın güneybatısındaki özel bir Katolik okulunda, onlarca yıl boyunca öğrencilere yönelik cinsel ve fiziksel şiddet uygulandığı iddia edildi. Şikayetlerin ardından savcılık, okul hakkında ön soruşturma başlattı. Olay, ülkede daha önce benzer vakaların yaşandığı diğer Katolik okullarını da yeniden gündeme taşıdı.

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Katolik Okuluna İstismar Soruşturması

Fransa'nın güneybatısında yer alan özel bir Katolik eğitim kurumunda, geçmişe dönük cinsel ve fiziksel şiddet iddiaları üzerine savcılık tarafından ön soruşturma başlatıldı. Le Figaro’nun haberine göre, Pyrenees-Atlantiques bölgesindeki Ustaritz kasabasında bulunan Saint-François-Xavier Ortaokulu ve Lisesi, 1960-2005 yılları arasında öğrencilere yönelik kötü muamele suçlamalarıyla gündeme geldi.

10'DAN FAZLA ESKİ ÖĞRENCİ ŞİKAYET ETTİ

Bayonne Savcılığı, 10’dan fazla eski öğrencinin cinsel ve fiziksel şiddete uğradığı iddiasıyla 10 Nisan’da şikayette bulunması üzerine okul hakkında hukuki süreç başlattı. Mağdurların bir araya geldiği ve Facebook üzerinden kurulan kolektifin sözcüsü Gilles Parent, daha önce Betharram Katolik Okulu'nda ortaya çıkan cinsel istismar dosyasının kendilerini konuşmaya teşvik ettiğini ifade etti.

BİR OKUL DAHA GÜNDEMDE

Öte yandan, Fransa’daki başka bir Katolik eğitim kurumu olan Notre-Dame de Betharram da benzer iddialarla gündeme gelmişti. Eski öğrencilerden oluşan 112 kişinin başvurusuyla başlatılan soruşturmada, okulun 93, 69 ve 59 yaşlarındaki üç eski çalışanı 19 Şubat’ta gözaltına alınmış; mağdur sayısı 200’e ulaşmıştı. Okulda, 1960-2011 yılları arasında yaşandığı iddia edilen şiddet ve cinsel istismarla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: AA

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