Çin'de Turist Tekneleri Alabora Oldu: 10 Ölü

Çin’in Guizhou eyaletine bağlı Qianxi şehrinde bir nehirde yaşanan tekne faciası yürekleri dağladı. Dün, 84 turisti taşıyan 4 tekne, ani ve şiddetli rüzgarın etkisiyle alabora oldu. Devlet medyasına göre, kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 74 kişi kurtarıldı. Kurtarılanlardan 70’i, hayati tehlike taşımayan yaralanmalar nedeniyle hastaneye sevk edildi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, olay üzerine eyalet yetkililerine “tüm imkanları kullanma” talimatı verdi. Bölgeye yaklaşık 500 kurtarma görevlisi, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Xi, son dönemde artan kazaları önlemek için turistik alanlar ve büyük kamu mekanlarında güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA