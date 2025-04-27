Sarıyer'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Sarıyer'de makine arızası nedeniyle sürüklenen bir tekne kurtarıldı. Tekne Rumeli Feneri'ne yaklaştırıldı.

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Sarıyer'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Sarıyer açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarılarak, Rumeli Feneri'ne yanaştırıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kilyos açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 8 metre boyundaki teknenin KEGM-5 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklendiği ve Rumeli Feneri'ne emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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