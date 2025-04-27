Sarıyer'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Sarıyer'de makine arızası nedeniyle sürüklenen bir tekne kurtarıldı. Tekne Rumeli Feneri'ne yaklaştırıldı.
Sarıyer açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarılarak, Rumeli Feneri'ne yanaştırıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kilyos açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 8 metre boyundaki teknenin KEGM-5 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklendiği ve Rumeli Feneri'ne emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: