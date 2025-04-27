Rusya'da Hayatını Kaybeden Dağcıya Antalya’da Son Veda

22 Nisan'da Rusya'da 4 arkadaşıyla birlikte çıktığı 5300 rakımlı Elbruz Dağı'nda Dr. Kazım Güler ile birlikte hipotermi geçirerek yaşamını yitiren dağcı Mehmet Kocaakça'nın cenazesi, bugün Türkiye'ye getirildi. Kocaakça için Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Ahmetler Mezarlığı'nda cenaze namazı kılınarak, helallik istendi.

Kocaakça'nın cenazesi daha sonra toprağa verildi. Cenaze törenine Mehmet Kocaakça'nın Elburz Dağı tırmanışında birlikte olduğu ve yaralı kurtulan 25 yıllık arkadaşı Cihan Yıldırım da katıldı.

Kaynak: İHA