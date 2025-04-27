Rusya'da Hayatını Kaybeden Dağcıya Antalya’da Son Veda

Rusya'nın dünyaca ünlü Elbruz Dağı'na tırmanış yaparken geçirdiği hipotermi dolayısıyla hayatını kaybedendoğasever ve dağcı Mehmet Kocaakça, memleketi Antalya'nın Manavgat ilçesinde toprağa verildi.

Rusya'da Hayatını Kaybeden Dağcıya Antalya’da Son Veda

22 Nisan'da Rusya'da 4 arkadaşıyla birlikte çıktığı 5300 rakımlı Elbruz Dağı'nda Dr. Kazım Güler ile birlikte hipotermi geçirerek yaşamını yitiren dağcı Mehmet Kocaakça'nın cenazesi, bugün Türkiye'ye getirildi. Kocaakça için Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Ahmetler Mezarlığı'nda cenaze namazı kılınarak, helallik istendi.

Kocaakça'nın cenazesi daha sonra toprağa verildi. Cenaze törenine Mehmet Kocaakça'nın Elburz Dağı tırmanışında birlikte olduğu ve yaralı kurtulan 25 yıllık arkadaşı Cihan Yıldırım da katıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Rusya Antalya Cenaze töreni
Erciyes Yeni Rekora Hazırlanıyor Erciyes Yeni Rekora Hazırlanıyor
İstanbul’da Kaydedilen En Büyük Deprem Ne Zaman Yaşandı? Küçük Kıyamet’in İzleri Hâlâ Hafızalarda İstanbul’da Kaydedilen En Büyük Deprem Ne Zaman Yaşandı? Küçük Kıyamet’in İzleri Hâlâ Hafızalarda
Elazığ’da Çöken Binalar İçin Özel Eğitim Elazığ’da Çöken Binalar İçin Özel Eğitim
Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor, Her Hastalığın Şifası Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor
ÇOK OKUNANLAR
İsa Karakaş Müjdeyi Verdi! Kademeli Emeklilikte Tarih Netleşti Kademeli Emeklilikte Tarih Netleşti
Faiz Yarışı Kızıştı: 5 Milyon TL'nin 1 Aylık Getirisi Dudak Uçuklatıyor! Faiz Yarışı Kızıştı! 1 Aylık Getirisi Dudak Uçuklatıyor
Tesla Resmen Gemileri Yaktı! En Ucuzu Türkiye'de Olacak: Yüzde 10 ÖTV Detayı... Tesla Resmen Gemileri Yaktı! En Ucuzu Türkiye'de...
Türkiye'nin 81 İlinde Harekete Geçildi, Tarihin En Büyük Projesi Olacak! Sosyal Konut Seferberliğinde Geri Sayım Başladı Türkiye'nin 81 İlinde Harekete Geçildi, Tarihin En Büyük Projesi Olacak
Ne Sabancı Ne de Yıldız Holding! Koç Holding'den Yeni Rekor, Türk Şirketlerinde İlki Başardı Ne Sabancı Ne de Yıldız Holding! Koç Holding'den Yeni Rekor, Türk Şirketlerinde İlki Başardı